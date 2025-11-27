Logo
Large banner

Турска славила против БиХ са 22 разлике

Извор:

АТВ

27.11.2025

20:54

Коментари:

0
Турска славила против БиХ са 22 разлике
Фото: Anadolu/Beyza Cömert

Кошаркашка репрезентација Босне и Херцеговине је поражена у првом колу квалификација за Свјетско првенство на гостовању у Турској резултатом 93:71.

БиХ је успјела да слави у другој четвртини са 25:17, док су све остале изгубили.

У првој су Турци већ направили плус девет, што је селекција БиХ скоро изједначила до полувремена.

Ипак, у трећој четвртини Турска поново прави значајнију разлику у којој слави са 21:13.

Завршни ударац је услиједио у четвртој четвртини када је БиХ поновила резултат из претходне, а Турска отишла на 26 поена.

Ово је први меч Групе Ц послије којег је Турска на првој позицији, а чека се меч Србије и Швајцарске.

Подијели:

Тагови:

Košarka

BiH

Turska

kvalifikacije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Креће нова сезона јуниорске АБА лиге: Млади Игоси у походу на завршни турнир

Кошарка

Креће нова сезона јуниорске АБА лиге: Млади Игоси у походу на завршни турнир

19 ч

0
Сузе Жељка Обрадовића због Гробара: Жоц заплакао на аеродрому

Кошарка

Сузе Жељка Обрадовића због Гробара: Жоц заплакао на аеродрому

19 ч

0
Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

Кошарка

Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

21 ч

0
Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Кошарка

Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

22 ч

0

Више из рубрике

Креће нова сезона јуниорске АБА лиге: Млади Игоси у походу на завршни турнир

Кошарка

Креће нова сезона јуниорске АБА лиге: Млади Игоси у походу на завршни турнир

19 ч

0
Сузе Жељка Обрадовића због Гробара: Жоц заплакао на аеродрому

Кошарка

Сузе Жељка Обрадовића због Гробара: Жоц заплакао на аеродрому

19 ч

0
Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

Кошарка

Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

21 ч

0
Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Кошарка

Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner