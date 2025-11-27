Турска славила против БиХ са 22 разлике

Извор:
27.11.2025
Кошаркашка репрезентација Босне и Херцеговине је поражена у првом колу квалификација за Свјетско првенство на гостовању у Турској резултатом 93:71.
БиХ је успјела да слави у другој четвртини са 25:17, док су све остале изгубили.
У првој су Турци већ направили плус девет, што је селекција БиХ скоро изједначила до полувремена.
Ипак, у трећој четвртини Турска поново прави значајнију разлику у којој слави са 21:13.
Завршни ударац је услиједио у четвртој четвртини када је БиХ поновила резултат из претходне, а Турска отишла на 26 поена.
Ово је први меч Групе Ц послије којег је Турска на првој позицији, а чека се меч Србије и Швајцарске.
