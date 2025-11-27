Logo
Србија губила 23 разлике, али стигла до побједе против Швајцарске

Извор:

АТВ

27.11.2025

21:28

Коментари:

0
Србија губила 23 разлике, али стигла до побједе против Швајцарске
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Кошаркаши Србије уз доста муке успјели су да славе против Швајцарске са 90:86 у првом мечу Групе Ц квалификација за Свјетско првенство.

Швајцарски су шокирали већ у првој четвртини репрезентацију Србије када су повели са десет разлике (30:20). Још горе су прошли изабраници Душана Алимпијевића у другој четвртини коју су изгубили са 13 разлике. На рачун одличне игре Швајцарска је на полувријеме отишла са 23 поена разлике.

Након што су мало охладили главу, српски репрезентативци преузимају игру. Одлична партија је услиједила у трећој четвртини. Славили су са 25:13 и спустили предност Швајцарске на 11 поена.

Силовито су наставили и у четвртој четвртини. Већ на почетку Швајцарци су се заглавили са 72 поена, а Србија минус 11 претвара у плус седам. За кратак период Србија је убацила 18 поена док су Швајцарци нијемо посматрали одличну игру српских кошаркаша.

У самом финишу Швајцарска је успјела да смањи предност на 88:86, али са два везана коша Србија поставља коначних 90:86.

Након одиграног првог кола у Групи Ц је Турска на првом мјесту, Србија је друга, Швајцарска на трећој позицији, а БиХ на четвртој.

кошарка-БиХ-

Кошарка

Турска славила против БиХ са 22 разлике

Тагови:

Košarka

Србија

Швајцарска

Svjetsko prvenstvo

Коментари (0)
