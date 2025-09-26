Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

У саобраћајној незгоди која се догодила у селу Туларе, у општини Медвеђа, повријеђена је цијела породица - отац, мајка и њихова једанаестомјесечна беба, потврђено је из прокупачке болнице.

Према незваничним информацијама, до несреће је дошло када је возило у којем се налазила породица остварило контакт са другим аутомобилом који се укључивао са споредног пута. Од силине судара, возило породице је слетјело са коловоза.

На лице мјеста брзо је стигла екипа Хитне помоћи Дома здравља Прокупље, која је повријеђенима указала прву помоћ и превезла их у Општу болницу у Прокупљу.

Хроника Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

Из болнице је потврђено да су сви чланови породице примљени, као и да је у току детаљна дијагностика како би се утврдио степен повреда.

За сада није познато колико су тешке повреде, а надлежни органи спроводе истрагу како би се утврдиле све околности саобраћајне незгоде, преноси "24Седам".