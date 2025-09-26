Logo

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

26.09.2025

15:43

Коментари:

0
Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи
Фото: Pixabay

У саобраћајној незгоди која се догодила у селу Туларе, у општини Медвеђа, повријеђена је цијела породица - отац, мајка и њихова једанаестомјесечна беба, потврђено је из прокупачке болнице.

Према незваничним информацијама, до несреће је дошло када је возило у којем се налазила породица остварило контакт са другим аутомобилом који се укључивао са споредног пута. Од силине судара, возило породице је слетјело са коловоза.

На лице мјеста брзо је стигла екипа Хитне помоћи Дома здравља Прокупље, која је повријеђенима указала прву помоћ и превезла их у Општу болницу у Прокупљу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

Из болнице је потврђено да су сви чланови породице примљени, као и да је у току детаљна дијагностика како би се утврдио степен повреда.

За сада није познато колико су тешке повреде, а надлежни органи спроводе истрагу како би се утврдиле све околности саобраћајне незгоде, преноси "24Седам".

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

1 ч

0
Филип С. - младић настрадао у тешкој несрећи код Врбаса

Хроника

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

2 ч

0
Емир Селимовић из Калесије, убица супруге и дјетета

Хроника

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

2 ч

0
Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

Република Српска

Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

1 ч

0
Филип С. - младић настрадао у тешкој несрећи код Врбаса

Хроника

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

2 ч

0
Емир Селимовић из Калесије, убица супруге и дјетета

Хроника

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

2 ч

0
Одузете стабљике индијске конопље

Хроника

Акција ”Плантажа”: Откривен засад марихуане и опрема за узгој

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

17

05

Ко то тамо пева: Смрт је једина сигурна истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner