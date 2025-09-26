Бањалучани огорчени: Сеоски путеви бољи од ових у градским насељима, све је рупа на рупи

Извор:
Глас Српске
26.09.2025
18:17
Коментари:2
Иако је почела санација рупа на појединим саобраћајницама, грађани Бањалуке кажу да су удубљења на коловозу, улегнућа тла, те лош квалитет асфалта проблем у скоро сваком насељу и представљају опасност за возаче, пјешаке и остале учеснике у саобраћају.
Возачи су посебно огорчени, јер рупе на коловозу, које су на појединим локацијама настале још током зимског периода, још нису поправљене.
Сличан проблем је и у насељу Борик гдје је у улици Гавре Вучковића прије неколико година, због квара на канализационој цијеви, дошло до улегнућа и урушавања коловоза које је изгледало попут сцене из филма.
Мјештани овог насеља забринути су, јер је на истом мјесту поново пукао асфалт и појавило се улегнуће у које упадају точкови.
"Сваки дан туда возим када идем на посао и с посла. Не примијетите да је ту рупа док не улетите у њу, а то није нимало пријатно. Посебно на опрезу морају бити возачи почетници, јер када се препадну могу изгубити контролу над возилом", рекла је мјештанка Борика Нада Т, те апеловала на грађане да на тој дионици пута успоре и обрате пажњу, али и на институције да што прије ријеше проблем.
Овај проблем грађани су поново пријавили предузећу "Водовод", које је након санације квара 2019. на том мјесту поправило и саобраћајницу.
"Наши радници излазе на терен периодично. Снимали су и снимају и даље јер покушавају да открију узрок тог улегнућа, али нема ништа видљиво. Истина је да испод пролази велика канализациона цијев, али нигдје нема знакова цурења или поткопавања тла. Вјероватно је дошло до слијегања тла након асфалтирања. Наше екипе то редовно обилазе, провјеравају има ли пукотина и треба ли реаговати", истакла је за "Глас" портпаролка предузећа "Водовод" Бранислава Прерадовић.
Додала је да у надлежности "Водовода" није да санира саобраћајницу уколико се дефинитивно потврди да није у питању квар.
Са вожњом по ударним рупама суочавају се и грађани у другим дијеловима, а Бањалучанка Оља М. каже да има осјећај да насеља попут Дракулића, Пријечана и Шарговца, као и сва друга удаљена од центра, нису дио града.
"Возачи се не могу фокусирати само на саобраћај и пјешаке, већ су приморани да пазе и на рупе. Кад возите имате осјећај као да је сеоски, а не градски пут. Од аутобуске станице до "Делте", улицом која иде поред Велесајма, стање је баш лоше. Срамота је што је то близу центра, станице, великог тржног центра", рекла је ова Бањалучанка.
Додала је да је у Дракулићу било радова на саобраћајницама, али да је сада вожња кроз то насеље постала борба да се сачувају точкови.
"Свуда је рупа на рупи. Закрпе једну, појаве се двије нове. Неки сеоски путеви су бољи од ових у градским насељима. Живим у Дракулићу, а често путујем до Пријечана, гдје је проблематика иста или још гора", рекла је Оља М.
Исту муку муче и становници насеља Росуље, гдје пропали шахтови и рупе представљају свакодневни проблем за возаче.
"Код вртића у Росуљама има неколико рупа па то додатно омета вожњу, због чега возачи морају бјежати уз ивичњак. Сличан проблем је и на раскрсници према пекари "Бакал", као и на раскрсници код локала "Штап и канап". Не може се нормално скренути аутом од рупа", рекао је мјештанин овог насеља Марко М. Додао је да рупама обилује и коловоз код Института "Др Мирослав Зотовић" и то након лежећих полицајаца.
"Након кружног тока код "Центрума", а прије кружног тока "тулипани", има много шахтова због којих сваки пут возим десном траком да их избјегнем јер су дубоки", казао јер Марко М. и додао да је стање слично и код Борчевог стадиона, према парку "Младен Стојановић".
У Книнској улици у центру Бањалуке, одакле полазе бројне аутобуске линије, у току је замјена асфалтног слоја који је био оштећен те возачи треба да буду опрезни на том дијелу пута.
Овог мјесеца почела је санација ударних рупа у улици Крагујевачких и краљевачких жртава и у улици Симе и Илије Партала, а Одјељење за саобраћај и путеве саопштило је раније да ће бити настављена и у осталим дијеловима града.
