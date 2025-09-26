Ванземаљци, ратови, кризе: Језива пророчанства Бабе Ванге за 2026.

Извор:
Стил Курир
26.09.2025
18:10
Коментари:0
Година 2026. све се чешће спомиње као прекретница за човјечанство, а разлог за то су пророчанства славне бугарске видовњакиње Бабе Ванге.
Од могућег доласка свемирског брода у близину Земље, преко разорних потреса и глобалних сукоба, па све до великих медицинских открића – попис предвиђања изазива подједнако страх и знатижељу.
Једно од најинтригантнијих пророчанстава за 2026. везује се уз потенцијални сусрет човјечанства с ванземаљцима.
Према неким изворима, у новембру 2026. године у близини Земље могао би се појавити велики свемирски брод. Спомиње се и међузвјездани објекат 3И/АТЛАС, што додатно потпирује идеју о "живом небу" и могућем контакту с интелигентним животом из свемира.
Свијет
Путин: Јачање суверенитета Русије кључни задатак
Баба Ванга никада није била прецизна у датумима и локацијама, но предвиђања за 2026. укључују снажне потресе, вулканске ерупције и екстремне временске услове.
Наводи се да би природне силе могле уништити између 7 и 8 одсто Земљине површине. У контексту све чешћих топлотних таласа у Европи, разорних пожара у Аустралији и Канади те недавних потреса у Мјанмару, ово предвиђање звучи посебно узнемирујуће, пише "Стил".
Вангино име повезује се и с упозорењима о новом таласу сукоба. Док су предвиђања за 2025. наглашавала конфронтације између Истока и Запада, интерпретације за 2026. иду корак даље – говоре о могућности Трећег свјетског рата и глобалној ескалацији напетости.
Градови и општине
Поцо: ПМП ливница најважнија инвестиција коју смо направили
Бројни вјерују да ће управо 2026. бити година када ће вјештачка интелигенција почети доминирати кључним секторима живота. То не значи само потенцијални губитак радних мјеста, већ и отварање озбиљних етичких питања. С обзиром на брзину развоја АИ технологија, ово пророчанство многима дјелује врло увјерљиво.
Иако се економска предвиђања Бабе Ванге чешће везују уз 2025, тумачи их шире и на 2026. годину. Нестабилност би могла потрајати, а на свјетска тржишта утицали би ратови, природне катастрофе, па чак и потенцијални контакт с ванземаљцима. Посебан ризик представља поремећај глобалних ланаца снабдијевања.
Једно од футуристичких пророчанстава односи се на искориштавање енергије с Венере. Ванга је наводно тврдила да ће људи до 2028. започети с вађењем ресурса на тој планети. Ако је вјеровати том пророчанству, први кораци могли би кренути већ 2026. године, кроз нове свемирске пројекте и истраживања.
Занимљивости
Унука Доналда Трампа покренула модни бренд и представила прву колекцију мајица: Коштају 120 еура
Још 2046. спомињала је као годину масовне производње умјетних органа, но да би до тога дошло, темељи морају бити постављени раније.
Стручњаци повезују 2026. с могућим клиничким испитивањима генетски модификованих свињских бубрега, био-вјештачких јетри и 3Д-штампаних имплантата попут ушију. Све то могло би утрти пут према медицинској револуцији.
Нису сва предвиђања мрачна. До 2026. очекује се ширење МЦЕД тестова (мулти-кансер ерлy детекшн), који омогућавају рано откривање више врста рака. Стручњаци наводе да би ови тестови могли постати дио националних здравствених програма у водећим земљама свијета, иако се већ сада расправља о трошковима, лажно позитивним резултатима и доступности пацијентима.
Баба Ванга и њена пророчанства и даље изазивају фасцинацију широм свијета. Било да вјерујемо у њих или их посматрамо као занимљив фолклор, неоспорно је да теме које се вежу уз 2026. – од вјештачке интелигенције и медицине до геополитике и климатских промјена – већ сада обликују нашу стварност.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
17
19
15
19
11
19
04
19
02
Тренутно на програму