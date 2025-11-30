Швајцарци гласају о војном року за жене

Извор:
СРНА
30.11.2025
09:53
Коментари:0
Грађани Швајцарске гласају на референдуму о томе да ли жене, попут мушкараца, морају да служе војни рок у војсци, тимовима цивилне заштите или у неком другом облику.
Присталице "иницијативе за грађанску службу" надају се да ће ово рјешење повећати друштвену кохезију отварањем радних мјеста у областима као што су заштита животне средине, безбједност хране и брига о старијима.
Већина у парламенту противи се овој идеји, углавном због трошкова и бојазни да би то могло да угрози економију уклањањем десетина хиљада младих из укупне радне снаге у земљи.
Посљедње анкете показују да иницијатива неће добити подршку на референдуму, пренио је АП.
