Швајцарци гласају о војном року за жене

Извор:

СРНА

30.11.2025

09:53

Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

Грађани Швајцарске гласају на референдуму о томе да ли жене, попут мушкараца, морају да служе војни рок у војсци, тимовима цивилне заштите или у неком другом облику.

Присталице "иницијативе за грађанску службу" надају се да ће ово рјешење повећати друштвену кохезију отварањем радних мјеста у областима као што су заштита животне средине, безбједност хране и брига о старијима.

Већина у парламенту противи се овој идеји, углавном због трошкова и бојазни да би то могло да угрози економију уклањањем десетина хиљада младих из укупне радне снаге у земљи.

Посљедње анкете показују да иницијатива неће добити подршку на референдуму, пренио је АП.

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

