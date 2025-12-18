"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

Извор:
Она
18.12.2025
12:14
У тишини и молитвеној атмосфери светиња се често догоде тренуци који заувијек промијене нечију судбину. Један такав призор, који су сведоци дуго носили у сјећању, одиграо се у порти манастира Острог. Младић, потпуно здрав и без икаквих видљивих тегоба, изненада је изгубио свијест и пао на земљу. Узрок није била болест - већ истина, изречена нагло и без ублажавања, попут удара грома.
Младић је тог дана под Острог дошао испуњен надом. Са собом је повео дјевојку коју је волио и кума, уверен да ће пред светињом започети нови живот и склопити брак. Није ни слутио да ће се управо ту срушити темељи свега у шта је вјеровао.
Овај догађај описан је у књизи "Духовне поуке оца Јоила", аутора Владимир Кљајевић, кроз сведочење игуманије Манастир Решковица, која се тог дана и данас сећа са дубоким емоцијама.
Вјенчање које је заустављено пред олтаром
Службу је тог дана обављао Отац Јоил, који је, према свједочењу игуманије, одбио да обави чин вјенчања. На питање због чега, окренуо се куму и изговорио реченицу која је пресјекао ваздух у порти:
"А што ти, куме, не кажеш овом човјеку да му спаваш са женом?"
Кум је покушао да све негира и умањи, али тада се отац Јоил обратио и младој жени, позвавши је да каже истину. У првом тренутку и она је порицала све.
Према свједочењу игуманије, младић је своју изабраницу искрено волио и вјеровао јој без задршке. Када је схватио размјере преваре и оно што се догађало иза његових леђа, шок је био толико снажан да је изгубио свијест. Присутни су га склонили у страну и покушали да му помогну, док је истина полако излазила на видјело.
Како се касније сазнало, план дјевојке и кума био је да се брак склопи, а затим брзо разведе, како би младић био финансијски уништен и остао без велике суме новца.
Младић је остао сам у порти манастира - сломљен, понижен и дезоријентисан. Ипак, према ријечима игуманије, управо тада се догодило нешто што многи сматрају јасним знаком Божијег промисла.
У близини се затекла млада, честита дјевојка, која му је, видјевши његово стање, пришла и понудила чај или сок. Тај мали, људски гест постао је почетак нечега сасвим новог. Њих двоје су се упознали, започели однос и касније заједнички живот.
"Не могу са сигурношћу да тврдим, али вјерујем да су данас већ вјенчани", закључује игуманија, остављајући ову причу као снажно сведочанство да се, чак и у тренуцима највећег бола, пут може изненада отворити ка нечему бољем.
