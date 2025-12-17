Нападач из Сиднеја се терети за чак 59 кривичник дјела, укључујући и тероризам

Извор:
СРНА
17.12.2025
08:05
Аустралијска полиција саопштила је да се оптужени за напад у Сиднеју терети за 59 кривичних дјела, укључујући тероризам, јавља Ројтерс.
У терористичком нападу током прославе Хануке на плажи у Сиднеју у недјељу, 14. децембра, погинуло је 16 људи, а повријеђено је 42, међу којима има и дјеце.
Полиција је саопштила да су осумњичени за напад отац и син Саџид (50) и Навид Акрам (24). Према посљедњим информацијама, Саџид је убијен у размјени ватре са полицијом, док је Навид тешко рањен и налази се у болници.
