Нападач из Сиднеја се терети за чак 59 кривичник дјела, укључујући и тероризам

Извор:

СРНА

17.12.2025

08:05

Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју
Фото: Printscreen/X

Аустралијска полиција саопштила је да се оптужени за напад у Сиднеју терети за 59 кривичних дјела, укључујући тероризам, јавља Ројтерс.

У терористичком нападу током прославе Хануке на плажи у Сиднеју у недјељу, 14. децембра, погинуло је 16 људи, а повријеђено је 42, међу којима има и дјеце.

Полиција је саопштила да су осумњичени за напад отац и син Саџид (50) и Навид Акрам (24). Према посљедњим информацијама, Саџид је убијен у размјени ватре са полицијом, док је Навид тешко рањен и налази се у болници.

Тагови:

Sidnej

Аустралија

Терористички напад

terorizam

napadač

Krivična djela

