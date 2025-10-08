Logo

Кинези преокренули старење код мајмуна – на реду су људи

Извор:

Индекс

08.10.2025

18:59

Коментари:

0
Кинези преокренули старење код мајмуна – на реду су људи
Фото: Sebastian Voortman/Pexels

Кинески научници недавно су објавили да су први пут у историји успјели системски преокренути биолошко старење код примата блиских човјеку – уз помоћ ћелија људског поријекла.

Не ради се о мишевима ни о покусима у епрувети, већ о правим мајмунима, генетски и физиолошки веома сличним човјеку.

Резултати студије, објављени у престижном часопису Cell, отварају врата нечему што су многи донедавно сматрали научном фантастиком – стварној регенерацији тијела, виталних органа и мозга.

Предводници трке у регенерацији

Истраживачки тим водили су професор Jing Qu и професор Guang-Hui Lui са Chinese Academy Sciences (CAS), институције која посљедњих година предводи свјетску трку у регенеративној биологији и биотехнологији.

Њихов циљ био је створити тзв. senescence-resistant human mesenchymal progenitor cells (СРЦс) – људске мезенхимске прогениторске ћелије које су генетски „програмиране“ да буду отпорније на старење. Те ћелије су својеврсни „биолошки мајстори за поправке“ – могу обнављати ткива, стварати кости, хрскавицу, крвне судове и мишиће. Али, с годинама и оне старе, губе енергију и способност регенерације.

Научници су, користећи ЦРИСПР технологију и друге прецизне генске алате, модификовали ћелије тако да избјегну стање које се назива ћелијска сенесценција – када се ћелије престају дијелити, али и даље излучују упалне молекуле које оштећују околно ткиво.

Експеримент на мајмунима сличним људима

Тим је потом те модификоване људске ћелије тестирао на макакима (cynomolgus macaques), приматима који дијеле око 93% генетске сличности с људима.

За поређење, мишеви, који се често користе у лабораторијским истраживањима, с нама дијеле око 85% ДНК.

У експерименту који је трајао 44 седмице, старији су мајмуни редовно добијали ин‌јекције ових ћелија.

Подмлађено 10 органских система

Након десет мјесеци третмана, забиљежено је подмлађивање у десет органских система и у 61 типу ткива, укључујући мозак, кости, зубе, репродуктивни систем, крвне судове и имуне ћелије.

Најимпресивнији резултат истраживања био је то што ниједна животиња није показала штетне нуспојаве третмана – није било тумора, имунолошког одбацивања, губитка тежине ни знакова токсичности.

Како су научници знали да се мајмуни заиста подмлађују?

У експерименту су кориштени епигенетски сатови – алгоритми који анализирају хемијске ознаке на ДНК и прилично поуздано процјењују биолошку старост ћелија.

Резултати су показали значајно смањење епигенетске старости у више ткива, укључујући мозак и јетру. У неким случајевима, биолошка старост смањила се за неколико година – огроман учинак код примата чији је животни вијек сличан људском.

Шта се заправо догодило у тијелу?

Један од кључних увида био је да СРЦ ћелије не д‌јелују само тамо гд‌је су убризгане, већ и у другим дијеловима тијела, путем сигнала које шаљу крвотоком – тзв. егзосома, који преносе протеине и молекуле РНК.

Ти егзосоми могу подстаћи регенерацију у удаљеним органима, што значи да терапија има системски учинак.

Промјене нису биле само молекуларне – животиње су показале побољшања у функцијама: од густине костију до активности мозга и имунолошког одговора.

Раније забиљежено само код мишева

Неке су чак показивале обнову репродуктивних функција, што је раније забиљежено само код мишева.

У више од 50% испитиваних ткива забиљежена је повратна регулација мрежа гена повезаних са старењем, а анализе су показале да су профили ћелијске експресије у периферним крвним ћелијама преокренути за око 33%, у хипокампусу мозга око 42%, а у јајницима око 45%.

Епигенетски и ћелијски сатови показали су да је биолошка старост неурона враћена уназад за око 6–7 година, а ооцита за 5 година.

Аутори су закључили да један од кључних механизама д‌јеловања СРЦ ћелија лежи у њиховим егзосомима, јер садрже молекуле које смањују хроничну упалу и помажу у одржавању стабилности генома и епигенома.

Зашто је ово откриће важно?

Када су изоловани егзосоми СРЦ ћелија примијењени у испитивањима на мишевима, примијећено је смањење дегенерације органа. У лабораторијским студијама ти егзосоми показали су способност помлађивања људских неурона, ћелија јајника, ендотелних ћелија и хепатоцита – што сугерише да сигнализација егзосома може бити кључни механизам реверзије старења.

Научници сада планирају проширити истраживање на друге примате и, у наредним годинама, започети клиничка испитивања на људима, уколико сигурносни подаци остану беспријекорни.

Циљ им није постизање бесмртности, већ лијечење болести повезаних са старењем – попут остеопорозе, Алцхајмерове болести, дијабетеса типа 2 и дегенерације органа.

Студија је изазвала велико интересовање јер је показала да терапија људским ћелијама може системски подмладити организам примата, да тај учинак обухвата више система, укључујући мозак, и да терапија нема токсичне ни канцерогене посљедице.

Другим ријечима – имамо прву научно потврђену могућност д‌јелимичног враћања биолошког сата уназад, барем код животиња које су генетски блиске човјеку, преноси Индекс.

Шта слиједи?

Како наводи Chinese Academy of Sciences (CAS) , ово откриће сугерише да би сигнализација путем егзосома могла бити кључни пут за преокретање процеса старења.

„Ови налази истичу терапију СРЦ-ом као обећавајућу интервенцију за вишесистемско старење. Показују заштитну ефикасност у више повезаних система – нервном, репродуктивном и имунолошком – те нуде цјеловит приступ који превазилази терапије усмјерене на појединачне циљеве.“

Подијели:

Таг:

majmuni

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

Наука и технологија

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

7 ч

0
Ево ко је добио Нобелову награду за хемију

Наука и технологија

Ево ко је добио Нобелову награду за хемију

8 ч

0
Ово сви игноришу! 5 знакова да вам је рутер застарио и да је вријеме за замјену

Наука и технологија

Ово сви игноришу! 5 знакова да вам је рутер застарио и да је вријеме за замјену

10 ч

0
Стиже револуција! Банке је већ желе, препознаваће емоције

Наука и технологија

Стиже револуција! Банке је већ желе, препознаваће емоције

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

51

Централне вијести, 08.10.2025.

20

48

Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

20

48

Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

20

36

Њемачка поништила закон: Ништа од убрзаног држављанства

20

32

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner