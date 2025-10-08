Ево ко је добио Нобелову награду за хемију

Извор:
Спутник Србија
08.10.2025
12:06
Коментари:0
Нобелова награда за хемију додијељена је научницима из Јапана, Аустралије и Сједињених Америчких Држава, Сусуму Китагави, Ричарду Робсону и Омару М. Јагију, за развој "метално-органских оквира", саопштила је Краљевска шведска академија наука.
Ову награду, додијељену укупно 116 пута од 1901. године, до сада је добило 197 лауреата.
Најмлађи добитник награде из области хемије имао је 35 година - Фредерик Жолио, 1935. године, а најстарији добитник био је Џон Б. Гуденаф, који је 2019, у 97. години, добио ову награду.
Научници Фредерик Санг и Бери Шарплес два пута су добили Нобелову награду за хемију.
Прошле године, Нобелова награда додељена је биохемичару са Универзитета у Сијетлу, Дејвиду Бејкеру, као и Демису Хасабису и Џону Џамперу, научницима у Гугл ДипМајнду, британско-америчкој лабораторији за истраживање вештачке интелигенције са седиштем у Лондону.
Њих тројица су награђена за откриће техника за декодирање и дизајнирање нових протеина.
Њихов рад је користио напредне технологије, укључујући вјештачку интелигенцију, и има потенцијал да трансформише начин на који се праве нови лијекови и други материјали.
Први Нобел за 2025. годину објављен је у понедјељак.
Награда за медицину припала је научницима Мери Е. Брунков, Фреду Рамсделу и др Шимону Сакагучију за њихова открића на пољу имунологије.
Награда за физику припала је Џону Кларку, Мишелу Х. Девореу и Џону М. Мартинису за њихово истраживање чудног свијета субатомског квантног тунелирања које унапређује моћ свакодневних дигиталних комуникација и рачунарства.
Добитник Нобелове награде за књижевност биће сутра објављен, награда за мир биће објављена у петак, а награда за економију следећег понедјељка.
Церемонија додјеле награда одржаће се 10. децембра, на годишњицу смрти Алфреда Нобела, оснивача награде.
Нобел је био богати шведски индустријалац и проналазач динамита.
Умро је 1896. године.
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
43
13
30
13
28
13
28
13
24
Тренутно на програму