Популарна апликација повлачи неочекивани потез

07.10.2025
16:56
Коментари:0
Више од 900 милиона људи свакодневно користи Снепчет. Сви они објављују фотографије, дописују се са другим корисницима и стварају садржај. Међутим, с временом се тог материјала на Снепчетовим серверима накупило превише.
Зато су у Снепу одлучили да повуку непопуларан потез. Како су објавили на свом званичном блогу, откако су 2016. године покренули опцију Мемориес (Успомене), корисници су сачували више од билион успомена, бројку о којој тада нису могли ни да сањају.
Друштво
БОРС: Бошњачка политичка елита не одустаје од идеје да уруши Српску
Ипак, све те Успомене оптерећују њихов систем. Зато је донијета одлука да се почне наплаћивати чување Успомена на Снепчетовим серверима.
Корисници који имају мање од 5 ГБ сачуваног садржаја не морају да брину, за њих се ништа неће промијенити. Али они који платформу користе дуже и имају сачувано више материјала мораће да бирају између неколико опција.
У наредних 12 мјесеци, док Снепчет обезбјеђује “привремено чување” за све Успомене које прелазе 5 ГБ, корисници морају да одлуче да ли желе: да преузму сав садржај већи од 5 ГБ и сачувају га на рачунару, телефону или у облаку, или да плате Снепу за “план чувања Успомена” и тако купе додатних 100 ГБ, 250 ГБ или чак 5 ТБ простора.
Довољно је отворити апликацију, кликнути на икону фотографије да би се ушло у “Успомене”, одабрати и задржати Снепове које желе да преузму, а затим у менију изабрати “Еxпорт” и одлучити гдје желе да их сачувају.
Хроника
Аутомобил смрскан у тешком судару: Возачу позлило током вожње, погинуо на мјесту несреће
– Никада није лако прећи са бесплатне услуге на плаћену, али вјерујемо да је вриједност коју пружамо кроз Успомене вриједна цијене. Хвала вам што сте нам повјерили неке од својих најдрагоцјенијих тренутака. Ове промјене омогућиће нам да наставимо да улажемо у побољшања опције Успомене за цијелу нашу заједницу – поручују из Снепа.
За сада, међутим, није познато када ће Снеп тачно почети да наплаћује ову услугу, нити по којој цијени, пише Убрзање.рс.
Регион
1 ч0
Бања Лука
1 ч2
Свијет
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму