Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи

Уз ову промјену, апликација ради лакше, а батерија траје примјетно дуже.

Вибер је и даље међу најпопуларнијим апликацијама за дописивање у Србији, али многи корисници нису свјесни да одређена фабричка подешавања могу непотребно да оптерећују телефон. Најчешће је ријеч о функцији која стално освјежава садржај у позадини, чак и када не користите апликацију.

Управо то позадинско освјежавање држи процес Вибера активним и када је екран угашен, што не само да троши батерију већ и успорава рад старијих телефона.

Како да искључите опцију и одмах убрзате Вибер

Да бисте смањили потрошњу, потребно је да отворите "Вибер > Подешавања > Опште > Освјежавање у позадини" и да ову опцију искључите. На неким телефонима опција се налази у менију "Батерија > Дозволе апликација" гдје треба да ограничите позадинску активност за Вибер.

Искључивањем овог подешавања апликација престаје да обавља непотребне радње када је не користите. Поруке и даље стижу на вријеме, али телефон троши мање енергије, а апликација се брже отвара јер је кеш меморија растерећена.

Примјетна разлика већ првог дана

Корисници који су пробали ову промену кажу да је потрошња батерије смањена и до 15% дневно, а Вибер се покреће без задршке чак и на старијим Андроид уређајима.

Ако се Вибер често "заледи" или споро отвара, додатно можете да уђете у "Подешавања > Медији и складиштење" и обришете кеш меморију. Овај једноставан потез ослободиће простор и додатно убрзати рад апликације.

(Телеграф.рс)