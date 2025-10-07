Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи

07.10.2025
10:26
Коментари:0
Ако сте примјетили да Вибер троши превише батерије или се повремено успорава, проблем није у вашем телефону већ у једној скривеној опцији у подешавањима апликације.
Уз ову промјену, апликација ради лакше, а батерија траје примјетно дуже.
Вибер је и даље међу најпопуларнијим апликацијама за дописивање у Србији, али многи корисници нису свјесни да одређена фабричка подешавања могу непотребно да оптерећују телефон. Најчешће је ријеч о функцији која стално освјежава садржај у позадини, чак и када не користите апликацију.
Управо то позадинско освјежавање држи процес Вибера активним и када је екран угашен, што не само да троши батерију већ и успорава рад старијих телефона.
Да бисте смањили потрошњу, потребно је да отворите "Вибер > Подешавања > Опште > Освјежавање у позадини" и да ову опцију искључите. На неким телефонима опција се налази у менију "Батерија > Дозволе апликација" гдје треба да ограничите позадинску активност за Вибер.
Искључивањем овог подешавања апликација престаје да обавља непотребне радње када је не користите. Поруке и даље стижу на вријеме, али телефон троши мање енергије, а апликација се брже отвара јер је кеш меморија растерећена.
Корисници који су пробали ову промену кажу да је потрошња батерије смањена и до 15% дневно, а Вибер се покреће без задршке чак и на старијим Андроид уређајима.
Ако се Вибер често "заледи" или споро отвара, додатно можете да уђете у "Подешавања > Медији и складиштење" и обришете кеш меморију. Овај једноставан потез ослободиће простор и додатно убрзати рад апликације.
