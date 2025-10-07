Logo

Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи

07.10.2025

10:26

Коментари:

0
Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи
Фото: Pexels

Ако сте примјетили да Вибер троши превише батерије или се повремено успорава, проблем није у вашем телефону већ у једној скривеној опцији у подешавањима апликације.

Уз ову промјену, апликација ради лакше, а батерија траје примјетно дуже.

Вибер је и даље међу најпопуларнијим апликацијама за дописивање у Србији, али многи корисници нису свјесни да одређена фабричка подешавања могу непотребно да оптерећују телефон. Најчешће је ријеч о функцији која стално освјежава садржај у позадини, чак и када не користите апликацију.

Управо то позадинско освјежавање држи процес Вибера активним и када је екран угашен, што не само да троши батерију већ и успорава рад старијих телефона.

Како да искључите опцију и одмах убрзате Вибер

Да бисте смањили потрошњу, потребно је да отворите "Вибер > Подешавања > Опште > Освјежавање у позадини" и да ову опцију искључите. На неким телефонима опција се налази у менију "Батерија > Дозволе апликација" гдје треба да ограничите позадинску активност за Вибер.

Искључивањем овог подешавања апликација престаје да обавља непотребне радње када је не користите. Поруке и даље стижу на вријеме, али телефон троши мање енергије, а апликација се брже отвара јер је кеш меморија растерећена.

Примјетна разлика већ првог дана

Корисници који су пробали ову промену кажу да је потрошња батерије смањена и до 15% дневно, а Вибер се покреће без задршке чак и на старијим Андроид уређајима.

Ако се Вибер често "заледи" или споро отвара, додатно можете да уђете у "Подешавања > Медији и складиштење" и обришете кеш меморију. Овај једноставан потез ослободиће простор и додатно убрзати рад апликације.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

viber

baterija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

Наука и технологија

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

2 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ChatGPT постаје друштвена мрежа

14 ч

0
Стигло језиво упозорење: АИ може постати опасна, играмо се са сопственим уништењем

Наука и технологија

Стигло језиво упозорење: АИ може постати опасна, играмо се са сопственим уништењем

15 ч

0
Нишлијка направила "Лесковачки четбот": АИ чува призренско-тимочки дијалект

Наука и технологија

Нишлијка направила "Лесковачки четбот": АИ чува призренско-тимочки дијалект

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner