ChatGPT постаје друштвена мрежа

06.10.2025

21:26

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Фото: Pexels / Hatice Baran

ОпенАИ изгледа не жели да ChatGPT остане само chatbot, мјесто за постављање свакојаких питања. Планови су много већи.

Компанија већ има Сора 2, платформу која подсјећа на друштвену мрежу и нуди "нешто попут ТикТока са АИ-генерисаним видео-снимцима", али би ускоро могла да оде корак даље.

Како су корисници примјетили на мрежи Икс, ChatGPT тестира функцију директних порука. Слично као на Иксу, изгледа да ће корисници моћи да размјењују поруке са другим ГПТ корисницима.

Како ће то функционисати?

ОпенАИ уводи корисничка имена и тестира профиле са сликама, што ChatGPT чини све сличнијим друштвеним мрежама. Истраживач вјештачке интелигенције, Тибор, пронашао је референце на "Direct Messages" у ChatGPT Андроид апликацији (верзија 1.2025.273 бета). Нова функција носи кодно име "Calpico"/"Calpico Rooms".

Занимљиво је да су директне поруке први пут представљене у новој иОС апликацији Сора 2, па се сматрало да ће те друштвене функције остати ограничене само на ту платформу - међутим, сада изгледа да стижу и у сам ChatGPT.

У коду се такође помиње опција за ажурирање профила и профилне слике, као и нотификације када неко уђе или напусти chat, али и push обавјештења када неко (па и ChatGPT) пошаље поруку, преноси "PCpress".

ChatGPT

društvene mreže

