''Сваки пут упали": Тиктокерка открила како да смањите рачун за интернет

06.10.2025
11:49
Коментари:0
У данашњој економији, када цијене незаустављиво расту, сваки савјет за уштеду је добродошао. Једна сналажљива жена управо је због тога привукла пажњу на ТикТоку, гдје је подијелила стратегију којом сваке године успјева да смањи свој мјесечни рачун за интернет.
Сабрина, креаторка садржаја чија је страница посвећена финансијским савјетима, у видеу са скоро 62.000 прегледа открила је свој трик.
''Имам тачан сценарио који користим да бих смањила свој рачун за интернет сваке године“, објаснила је.
Свијет
Велика интернет превара у Европи: Новац готово немогуће вратити
Њен план је једноставан. Након што позовете свог интернет провајдера, Сабрина предлаже да агенту кажете како сте приметили да вам је рачун повећан и да више не можете да га приуштите. ''Дакле, ако га не могу смањити на цијену која је била прошлог мјесеца, мораћу да откажем. Можете ли ми помоћи око овога?“, савјетује Сабрина да кажете.
Према њеном искуству, најбољи исход је да ће вам службеник одмах понудити неку од постојећих промоција како би смањио рачун. Али чак и ако вас одбију, не треба одустати.
@savingmoneysabrina I hope this helps you save some money on your bill! Important note tho: when I say that I will “have to cancel,” I actually do mean it. Sometimes you’ll have to get close to cancelling for anything to happen. Trust the process! #howtosavemoney ♬ original sound - savingmoneysabrina
У најгорем случају, ако не понуде рјешење, Сабрина савјетује да поновите да си то не можете приуштити и да ћете морати да откажете ако не добијете повољнију цијену.
''Што се мене тиче, имам 100% успјешност у овоме“, похвалила се.
Занимљивости
Интернет у сузама због снимка предивног питбулла
Њен видео подстакао је и друге да у коментарима подијеле своје трикове за ниже рачуне. ''Немојте се плашити да прекинете позив и назовете поново! Један ми агент није хтио помоћи, али други ми је вратио стару цијену – и то са бољом услугом“, написао је један корисник.
Други је испричао своје искуство: ''Рекао сам им да прелазим код другог провајдера јер су јефтинији. Након три одбијања, понудили су ми 20 долара попуста мјесечно и два мјесеца бесплатно. Једино напорно је што их морам звати сваке године да бих све то поновио!“
Један корисник отишао је и корак даље: ''Ако видите да су очајни да вас задрже, реците да ћете отићи осим ако вам не дају кредит на рачуну. Једном сам тако добио 250 долара кредита.“
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму