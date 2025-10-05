Вибер трик који "нико не зна": Ево како да сакријете разговор да га нико не пронађе

05.10.2025
09:36
Коментари:0
Ако мислите да су ваше поруке на Виберу увијек лако доступне свима који узму ваш телефон у руке, варате се.
Апликација има скривену опцију која омогућава да разговор нестане са главног екрана и да га нико не пронађе, осим вас. Управо зато корисници у Србији све чешће користе ову функцију.
Сакривање разговора је практично рјешење за оне који желе додатни ниво приватности, али не желе да бришу поруке. Разговор и даље постоји, али нестаје из листе chatova и доступан је само ако знате гдје да га потражите и који код да укуцате.
Ово је посебно важно када телефон остављате дјеци, пријатељима или колегама. На тај начин не ризикујете да неко непозван види ваше приватне поруке. Функција није нова, али многи корисници и даље не знају како да је пронађу и укључе.
Када желите да сакријете Вибер разговор, довољно је да га задржите прстом или превучете на лијево, а затим изаберете опцију "Hide".
Након тога Вибер тражи од вас да поставите четвороцифрени ПИН. Само уносом тог кода можете поново да отворите скривени разговор.
Поруке се и даље нормално примају, али не стижу на главни екран нити се појављују у обавјештењима. То значи да чак и ако вам неко гледа телефон, неће видјети траг да је нова порука стигла у скривени chat.
Код за приступ уносите тако што на тастатури Вибера куцате ПИН као да бирате број телефона. Тек тада се разговор отвара и можете да наставите комуникацију. Без кода - chat не постоји.
Најновије
Најчитаније
12
48
12
41
12
30
12
27
12
21
Тренутно на програму