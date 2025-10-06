Пронађена тијела хрватских планинара

06.10.2025
11:43
Коментари:0
Тијела двојице планинара из Хрватске које је затрпала лавина на словеначким Алпама пронађена су данас.
"Пронашли смо обојицу – један се налазио око метар дубоко у снијегу, а други око метар и пол. Првог смо успјели хеликоптером превести у долину, док за другог још чекамо транспорт. Сам терен је врло захтјеван јер се ради о каменитој, стрмој јарузи с бројним стјеновитим скоковима, због чега је и за спасиоце посао био опасан и отежан. Нажалост, рећи да су сва тројица планинара које смо пронашли у лавини преминули. Изражавам искрено саучешће њиховим породицама, рекао је Миха Арх, вођа спасилачке акције, предсједник Друштва горске службе спашавања Бохињ
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму