Пронађена тијела хрватских планинара

06.10.2025

11:43

Пронађена тијела хрватских планинара
Фото: ГСС Словенија

Тијела двојице планинара из Хрватске које је затрпала лавина на словеначким Алпама пронађена су данас.

"Пронашли смо обојицу – један се налазио око метар дубоко у снијегу, а други око метар и пол. Првог смо успјели хеликоптером превести у долину, док за другог још чекамо транспорт. Сам терен је врло захтјеван јер се ради о каменитој, стрмој јарузи с бројним стјеновитим скоковима, због чега је и за спасиоце посао био опасан и отежан. Нажалост, рећи да су сва тројица планинара које смо пронашли у лавини преминули. Изражавам искрено саучешће њиховим породицама, рекао је Миха Арх, вођа спасилачке акције, предсједник Друштва горске службе спашавања Бохињ

