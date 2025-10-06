Трага се за још двојицом Каштелана у Алпима у Словенији: Један нађен мртав у лавини

06.10.2025
У недјељу прије подне под врхом Тоска у Јулијским Алпима у Словенији покренула се сњежна лавина која је затрпала тројицу хрватских планинара.
Током тешке потраге и спасавања пронађен је један планинар без знакова живота, док се за двојицом још трага. Потрага је касније током дана прекинута због изразито опасних услова, пише 24 сата..
Како је објавила Слободна Далмација, један од планинара, за којег се током јучерашњег дана почело причати да је страдао и који је из Каштел Сућурца јавио се кући својој породици - жив је и здрав.
Додају да су два нестала планинара, за којима ће се данас наставити потрага, такође из Каштела, преноси Индекс.
"Ради се о хрватским планинарима из Сплита и околних мјеста, укључујући Солин, Каштел Сућурац и Жрновницу", рекао је Боштјан Репинц из полицијске управе Крањ у недјељу.
"Било је укупно седам хрватских држављана, од којих је четворо већ на сигурном, јер се нису ишли даље пењати на планину, а уз помоћ спаситеља спуштени су доле, крај Бохињског језера. Вјероватно ће причекати да виде шта се догодило с осталима из групе", рекао је Борис Григић, хрватски амбасадор у Словенији.
Према речима Боштјана Репинца из оперативно-комуникацијског центра полицијске управе Крањ, хрватски планинари су суботу с Покљуке дошли на Водников дом на 1817 метара надморске висине и потом да дома Планика (2408 м), те су се преко јужне стијене Триглава попели на највиши врх словеначких Јулијских Алпа висок 2864 метра.
"С врха Триглава су се спустили натраг на Водников дом, од куда се троје од седам планинара одлучило у недјељу преко грапе попети на Тоск", рекао је Репинц.
Словенију је у раним јутарњим сатима у недјељу захватила изразито хладан фронт са сњежним падавинама.
На подручју где се лавина обрушила на хрватске планинаре има преко пола метра снијега, а припадници словеначке горске службе спашавања (ГРЗС) морали су пртити снијег како би дошли до мјеста несреће, преносе 24сата.хр.
