Пронађено тијело једног планинара у Словенији!

05.10.2025

17:54

Фото: ГСС Словенија

Тијело једног од троје хрватских планинара страдалих у лавини у словенским Јулијским Алпама пронађено је касно поподне под врхом 2275 метара високе планине Тосц, потврдио је за Хину Боштјан Репинц из полицијске управе Крањ и додао да се потрага због временских услова обуставља до сутра.

Седам хрватских држављанина кренуло је према врху Тосц (2275 м) у Јулијским Алпама. Четири планинара остала су у Водникову дому у Велом пољу, док су тројица, упркос лошим временским условима, наставила пут према врху на којем их је однијела лавина која се покренула око 10 сати. Потом је кренула спасилачка акција коју су отежавали лоши временски услови због којих хеликоптер није могао полетјети.

Регион

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

