Нестао ходочасник у Међугорју

05.10.2025

Херцеговачка горска служба спашавања (HGSS) Читлук–Међугорје објавила је да се трага за ходочасником који је посљедњи пут виђен у суботу навечер у урбаном дијелу Међугорја.

- Тражи се особа, посљедњи пут виђена у урбаном подручју Међугорја. У случају да је примијетите или имате било какву информацију, пријавите полицији (122) или HGSS-u (063 55 44 33) - навели су из ХГСС-a Читлук–Међугорје на свом службеном Фејсбук профилу.

Према истом извору, ријеч је о Алберину Мацону, чија је фотографија објављена уз напомену да је посљедњи пут виђен у суботу, 4. октобра, око 21 сат, у дворишту међугорског светишта.

