Могућ и снијег: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:
СРНА
05.10.2025
14:41
Коментари:0
У већини крајева Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно облачно, са могућим локалним пљусковима у централним предјелима и Подрињу, а на планинама са сусњежицом и снијегом.
Јутро ће у Крајини бити са сунчаним периодима, док ће од поподнева на југу бити претежно сунчано, а сунчаније ће бити и у осталим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Увече и у наредној ноћи јаче наоблачење донијеће кишу на истоку, док ће у Херцеговини бити вјетровито током читавог дана.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, на ударе појачан, на истоку уз јаке ударе сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура.
Минимална температура ваздуха кретаће се од три до девет, а максимална температура од 10 до 17 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је јаче наоблачење са запада условило кишу и пљускове, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Температуре ваздуха измјерене у 14.00 часова: Кнежево и Мраковица шест, Чемерно седам, Мркоњић Град и Хан Пијесак осам, Приједор, Рибник, Соколац, Шипово, Јајце и Сански Мост девет, Бањалука, Калиновик, Нови Град, Србац, Бугојно, Тузла и Зеница 10, Ливно 11, Добој и Рудо 12, Бијељина и Вишеград 13, Сребреница, Фоча, Сарајево и Мостар 14, те Требиње 17 степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму