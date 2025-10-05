Колико има приватних детектива у Републици Српској?

Извор:
У Републици Српској нема издатих одобрења за почетак рада детективске канцеларије, док је издато једно овлаштење за обављање детективских послова и једно одобрење за почетак рада приватног детектива, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова /МУП/ Српске.
Област детективске дјелатности у Српској уређена је Законом о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности, којим је прописано да два приватна детектива или више њих могу основати детективску канцеларију.
Приватни детектив може бити лице којем је надлежни орган издао овлаштење за обављање послова.
Законом прописани услови за издавање овлаштења су да лице има држављанство Републике Српске или БиХ и пребивалиште у Српској, навршених 25 година живота, вишу или високу стручну спрему, те завршен приправнички стаж код приватног детектива у трајању од 18 мјесеци.
Услови су и да има општу здравствену и посебну душевну и физичку способност, положен стручни испит за приватног детектива пред испитном комисијом МУП-а и да својим досадашњим начином живота, понашањем и дјелатношћу указује да ће савјесно и одговорно обављати детективске послове.
Приватном детективу дозвољено је да прикупља податке од лица која су вољна да му уступе тражене податке.
Приватни детектив може искључиво прикупљати податке о несталим или лицима која се скривају, лицима која су написала или послала анонимна писма или која шире клевету, вријеђају или сумњиче некога, те лицима која су странци проузроковала штету, као и о предметима који су изгубљени или украдени, успјешности лица у обављању послова и успјешности и пословности правних лица или предузетника.
Забрањено је да омета обављање послова из надлежности државних органа, а уколико је приликом обављања послова који су му повјерени сазнао за кривично дјело, приватни детектив је обавезан да то одмах пријави МУП-у или надлежном тужилаштву.
Приватном детективу забрањено је да при обављању детективских послова употребљава ватрено оружје и друга средства принуде, осим у случајевима личне заштите, као и средства и направе за електронска снимања или прислушкивања.
Законом о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности утврђени су прекршаји за приватне детективе и прописане су новчане казне
