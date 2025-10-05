Logo

Око 2.500 грађана Српске данас без струје

05.10.2025

08:15

Фото: АТВ

Електричну енергију данас неће имати 2.500 потрошача у Сребреници током планског ремонта, најављено је из "Електро-Бијељине".

Плански ремонт предвиђен је од 9.00 до 17.00 часова, када ће без струје бити потрошачи са комплетног подручја општине Сребреница, осим мјесне заједнице Скелани.

Радове ће изводити "Електропренос БиХ" у 110-киловолтној трафостаници "Сребреница", због чега ће и "Електро-Бијељина" прилагодити своје активности и извести годишњи ремонт 35-киловолтне трафостанице "Сребреница" и припадајућих далековода.

Из "Електро-Бијељине" истичу значај најављеног ремонта у Сребреници за поузданост система дистрибуције електричне енергије у том дијелу Подриња.

