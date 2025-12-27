Logo
Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку

Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Жељко Обрадовић и Драган Кићановић одбили су да њихове медаље буду изложене на Музеју кошарке у Чачку.

Жељка Обрадовића је на друштвеним мрежама вријеђао градоначелник Чачка, Милун Тодоровић, и то је разлог за такву одлуку деветоструког шампиона Евролиге.

- Жељко је прије седам или осам година добио награду града Чачка, а Милун је ишао да му је однесе у Истанбул. Обрадовић га је угостио, није му дао ни воду да плати, били су тамо неколико дана. Када су кренули да ‘пљују’ Жељка, послали су свима да дијеле исту објаву.

– Тодоровић није ни гледао шта качи на ‘стори’, али већ је било касно када је схватио о чему се ради – рекао је бивши фудбалер, Мирко Поледица, за „Спорт клуб“.

Иако је најављивано да ће музеј бити отворен 18. децембра на Дан града, то се и даље није догодило иако су завршени радови.

Жељко Обрадовић више није тренер Партизана од краја новембра. Четири и по године је био у клубу у том другом мандату, освојио је два трофеја АБА лиге и пехар Кошаркашке лиге Србије. Изборио је Партизан са њим и плеј-оф Евролиге у сезони 2022/2023 у чијем четвртфиналу га је зауставио Реал Мадрид у „оној“ серији, која је завршена 3:2, преноси Спорт клуб.

