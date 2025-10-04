Број обољелих од туберкулозе расте: Важна правовремена дијагностика

Извор:
04.10.2025
Туберкулоза, некада болест прошлости, и даље је присутна у Републици Српској. Стручњаци биљеже пораст броја обољелих у односу на претходне године, а разлог томе лежи и у бољој евиденцији и чешћем јављању пацијената љекарима након пандемије.
Љекари поручују да је рано откривање болести кључно, док педијатри наглашавају значај вакцинације која штити од најтежих облика туберкулозе.
Према подацима Института за јавно здравство Републике Српске, у претходној години регистровано је 114 нових случајева обољелих од туберкулозе, а тренд раста броја пацијената биљежи се од 2023. године.
"Од почетка године до данас, Институту за јавно здравство Републике Српске пријављен је 51 обољели пацијент. Константан је проблем неадекватног, правовременог и недостатног пријављивања како бисмо имали потпуну слику кретања ове болести у републици Српској", кажу из Института.
Пулмолози истичу да је повећање броја регистрованих пацијената између 10 и 20 одсто, али наглашавају да је то резултат бољег пријављивања и дијагностике. Први симптоми подсјећају на грип, а током пандемије коронавируса многи се нису обраћали љекарима, док је у постпандемијском периоду евиденција прецизнија.
"Сад смо се вратили у регуларну динамику и имамо регуларну динамику и регистрацију свих болести, па и туберкулозе, и имамо један регуларан и нормалан прилив пацијената ка здравственом систему. Не бих рекао да је она порасла, него да је њена нотификација и пријава порасла", каже Младен Дуроњић, пулмолог.
Дјеца су, кажу педијатри, заштићена вакцином која се прима одмах по рођењу. Стечени имунитет омогућава да малишани готово не оболијевају, а вакцина их штити од два смртоносна облика болести, па чак и ако се разболе у старијој доби, ријеч је о знатно блажем облику.
"Оно што је циљ вакцинације против туберкулозе, као што је и иначе циљ сваке вакцинације, је да се спријечи оболијевање од најтежег облика те болести", каже Дијана Божић Кошчица, педијатар.
Ипак стручњаци увјеравају да нема мјеста за панику јер број новообољелих неће нагло расти, али упозоравају да је праћење симптома и редован љекарски преглед од пресудног значаја.
Туберкулоза, иако често потиснута из јавног фокуса, остаје глобална пријетња. 13. водећи узрок смрти и други најчешћи инфективни убица након ковида 19. Правовремена дијагностика, вакцинација и едукација јавности кључ су у борби против ове болести.
