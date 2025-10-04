Logo

Сутра облачно и вјетровито са кишом: У вишим предјелима чак и снијег

04.10.2025

14:36

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити облачно и вјетровито са падавинама, док ће у вишем предјелима киша прећи у сусњежицу и снијег.

У првом дијелу дана јача киша падаће на западу, док ће на југу и истоку бити претежно суво са краћим сунчаним периодима, док се у Крајини очекују и обилније падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Послије подне ће се јавити нова изражена падавинска зона на југозападу и југу и шириће се ка свим предјелима, док ће локално у Херцеговини бити и јачих пљускова уз обилније падавине за кратко време, а на северозападу ће доћи до престанка падавина увече уз формирање магле око река.

Јесен

Друштво

Данас сунчано и топлије вријеме, предвече очекујте наоблачење

Током првог дијела дана дуваће умјерен до јак вјетар јужних смјерова, послије подне ће мало ослабити и окренути на сјеверне смјерове, док ће у Херцеговини наставити да дува умјерен до јак, на ударе олујни, јужни вјетар.

Минимална температура ваздуха биће од два до девет, а максимална од 10 до 18 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је мало до умјерено облачно и сунчано вријеме, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Калиновик и Чемерно осам, Соколац девет, Кнежево, Рудо и Сребреница 12, Вишеград и Фоча 13, Сарајево 14, Бијељина, Мркоњић Град, Србац, Бугојно, Ливно и Тузла 15, Билећа и Јајце 16, Добој, Приједор, Рибник и Зеница 17, Бањалука, Нови Град, Требиње и Сански Мост 18, а Мостар 20 степени Целзијусових, преноси Срна.

Временска прогноза

moguća kiša

padavine

