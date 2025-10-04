Logo

ТикТокер погинуо током преноса уживо

04.10.2025

14:23

Планина Фуџи у Јапану
Фото: Pixabay

Планинар и инфлуенсер Балин Милер преминуо је након пада са чувене стене Ел Капитан у националном парку Јосемајт у Калифорнији. Имао је 23 године.

Милер је уживо преносио свој успон на ТикТоку када се догодила трагедија, а његова мајка, потврдила је вијест у објави на друштвеним мрежама.

Власти још нису потврдиле тачан узрок несреће. Његов брат Дилан навео је да је Балин користио технику самосталног пењања помоћу ужета на рути под називом "Море снова" и да је завршио успон када је највјероватније случајно спустио конопац до краја док је покушавао да извуче опрему.

Фотограф Том Еванс, који је свједочио паду, рекао је да је Милер покушавао да ослободи заглављену торбу прије него што је позвао хитне службе.

Рођен у Анкориџу, Милер је одрастао пењући се са оцем и братом, а касније је стекао свјетску препознатљивост у пењачкој заједници. "Имао је вјероватно најимпресивнијих шест мјесеци пењања од било кога кога могу да се сјетим", рекао је познати алпиниста Клинт Хеландер за магазин "Анкориџ дејли".

Њуз раније ове године. Други искусни пењач, Марк Вестман, упоредио је Милера са Алексом Хонолдом, првим човјеком који је без конопца прешао читаву руту на Ел Капитану.

Милер је недавно завршио и соло успоне у Патагонији и Канадским Стенама, укључујући и ледену руту којом нико није прошао пуних 37 година.

Његова смрт трећи је смртни случај у парку ове године. У јуну је осамнаестогодишњи пењач из Тексаса погинуо покушавајући успон без конопца, док је у августу двадесетдеветогодишњи планинар страдао након што га је погодила грана која је отпала са дрвета.

