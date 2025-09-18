Logo

Бака Прасе у сукобу са Луком Бојовићем: "Рекетирао ме је за 25.000 евра"

18.09.2025

Лукс се огласио Јутјуб видеом у ком је открио да ја забринут за своју безбједност

Црногорски јутјубер Лука Бојовић, познатији као Лукс, ушао је у велики јавни сукоб са некадашњим пријатељем Богданом Илићем, познатијим као Бака Прасе.

Како се драма све више распламсала, Лукс се огласио Јутјуб видеом у ком је открио да ја забринут за своју безбједност.

- Уколико ми се нешто деси након овог видеа, уколико ме неко киднапује, пребије на улици, запали ауто или било шта слично, знајте да је једини кривац Бака Прасе - тврди Бојовић.

- У овом видеу ћу вам испричати зашто је моја безбједност угрожена и зашто Богдан лаже и покушава на мене да пребаци кривицу да ја некоме мафијам, када је од почетка он тај који мафија - наставио је Лука.

"Мораш да ми исплатиш 25.000 евра, он је мој човјек!"

Цијела драма је настала око наградних игара које Лука организује путем друштвених мрежа, а за које Богдан тврди да су намјештене, те да тиме Бојовић врши преваре како би зарађивао и добијао већи број пратилаца.

Такође је настао и проблем јер је Лукс почео да снима Јутјуб клипове са Богдановим другом, који му дугује 20.000 евра.

Изазван тиме, Бака Прасе је наводно покушао да рекетира Бојовића.

- "Уколико планираш да наставиш да снимаш са Делићем, мораш да ми исплатиш 25.000 евра, он је мој човјек." Рекао ми је, на шта ја нисам пристао. Њему не требају паре, запријетио ми је да би ми показао силу. Није успио и тако смо дошли до цијелог хаоса. Када сам га питао да ли он то мене покушава да рекетира, рекао ми је :"Да, рекетирам те!" Када сам завршио позив, Делић који је сједио поред мене ми је рекао: "Не могу да вјерујем да је толико прсао, буквално си могао сад да га снимиш" - испричао је Лука.

(Курир)

