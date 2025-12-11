Ново истраживање СЗО о вакцинама и аутизму: Ово је веза

Извор:
Комитет за безбједност вакцина Свјетске здравствене организације (СЗО) саопштио је данас да најновији прегледи научних доказа поново потврђују да не постоји веза између вакцина и поремећаја из спектра аутизма.
Глобални савјетодавни комитет СЗО за безбједност вакцина анализирао је два систематска прегледа који обухватају студије објављене од 2010. до августа 2025. године, пренио је Ројтерс.
Прегледи су обухватили вакцине уопште, као и вакцине које садрже тиомерсал - конзерванс на бази живе који је годинама мета неутемељених тврдњи да доприноси аутизму.
Према комитету, узрочна веза разматра се само када више висококвалитетних студија досљедно показује статистички значајну повезаност.
Међу 31 анализираном студијом, 20 није нашло никакве доказе о повезаности вакцина и аутизма.
Преосталих 11 студија, које су сугерисале могућу везу, оцијењено је као методолошки слабе, са високим ризиком од пристрасности.
Саопштење СЗО долази након што је амерички министар здравља Роберт Ф. Кенеди Млађи прошлог мјесеца рекао за Њујорк тајмс да је наложио Центрима за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) да преиспитају свој дугогодишњи став да вакцине не изазивају аутизам.
