Весићу одређен кућни притвор

Извор:

Танјуг

18.09.2025

19:16

Goran Vesic
Фото: Танјуг/АП

Виши суд у Новом Саду одбио је приједлог тужилаштва да одреди притвор за 13 осумњичених у случају који се води због пада надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године када је погинуло 16 особа, а једна особа тешко повријеђена и Горану Весићу одредио кућни притвор, а за 12 особа ту мјеру продужио за три мјесеца.

Суд је Весићу одредио кућни притвор уз примјену електронског надзора уз забрану коришћења телефона и интернета и примања других лица у стан у трајању од три мјесеца, саопштено је из тог суда.

Такође, суд је у односу на Аниту Димоски, Јелену Танасковић, Небојшу Шурлана, Слободана Наумовића, Љиљану Милић Марковић, Марину Гавриловић, Дејана Тодоровића, Милана Јелкића, Зорицу Славковић Марјановић, Душана Јанковића, Милана Спремића и Јасну Стојиљковић Милић за три месеца продужио трајање мјере забране напуштања стана уз примјену електронског надзора, уз забрану коришћења телефона и интернета и примања других лица у стан.

Горан Весић

Србија

Горан Весић хитно оперисан: Нагло му се погоршало здравствено стање

Више јавно тужилаштво у Новом Саду је прије два дана подигло оптужницу против 13 особа међу којима је и Весић, а када је суду предложило да им свима одреди притвор.

Подигнутом Оптужницом они се терете за кривична дјела којима је омогућена употреба јавног објекта – станичне зграде Железничке станице у Новом Саду, крила Б, иако су у току били грађевински радови и за који објекат није издата употребна дозвола, због кривичног дјела у вези са претходним неодржавањем конструкције објекта станичне зграде, због кривичних дјела у фази пројектовања и извођења радова приликом реновирања станичне зграде Железничке станице у Новом Саду.

goran-vesic-160925

Србија

Подигнута оптужница против Горана Весића и још 12 особа

Против Весића, бившег министра Томислава Момировића и још неколико особа је покренута и истрага због сумње да су вршењем коруптивних кривичних дјела приликом пројекта "Модернизација и реконструкција мађарско-српске жељезничке пруге на релацији Нови Сад- Суботица-државна граница (Келебија)", оштетили буџет Србије за више од 115 милиона америчких долара.

И у том предмету је Весићу одређен кућни притвор, преноси Танјуг.

Горан Весић

kućni pritvor

