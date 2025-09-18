На суђењу пуштен снимак дједа Станимира који је претучен у затвору

18.09.2025
19:07
Коментари:0
Током посљедњег рочишта одржаним пред Вишим судом у Београду, а гдје се суди запосленима у КПЗ "Падинска скела" због смрти затвореника Станимира Брајковића, приказан је видео снимак на којем се види да је Брајковић једва стоји на ногама, док му цимер практично помаже да уђе у ћелију.
Оптужени Слађан Ковачевић, Душан Комазец, Стефан Павловић, Зоран Крстић и Весна Средојевић терете се за несавјестан рад у служби што је, према оптужници, довело до смрти затвореника.
Свједок Небојша Сибинчић саслушан је током одржаног рочишта и он је испричао да је 1.фебруара преузео смјену на одјељењу у којем се налазио Станимир Брајковић и да га је колега одмах упозорио да затворенику није добро, да је у кревету и лошег здравственог стања.
Према његовим ријечима, око двадесетак минута касније, Брајковић је спуштен у приземље ради љекарског прегледа. Међутим, током свједочења, уочио је да вријеме догађаја које је навео не одговара подацима из записника нити ономе што се види на сигурносним камерама.
''Дошао је медицински техничар Мирослав Стојановић, док су га цимери спустили доле. Дато му је да попије одређену течност у року од сат времена због проблема са притиском. Након сат времена рекао је да се много боље осјећа. То се десило око 9.30, док у 8.30 није могао да изађе на шетњу. Када сам примијетио да поскакује по соби на једној нози да покаже да му је боље, људи су се смијали. Између 11 и 12 сати, цимер из собе је узвикнуо да је Брајковић пао. Прегледао сам га и уочио површинску огреботину у предјелу бубрега. О томе сам обавијестио надзорника Слађана Ковачевића и здравствену службу, након чега је докторка Весна Средојевић дошла да га прегледа'', изјавио је свједок.
Према његовим ријечима, докторка Весна Средојевић је навела да је Брајковићу већ била дата терапија за притисак и да је потребно одређено вријеме да она покаже ефекат. Он је додао да је Брајковић био у стању да комуницира, али уз отежан говор.
''Ујутру није могао да говори, али послије подне је могао. На подјели ручка је и даље лежао. Око 15 сати му је било боље и сједио је за столом. У 19 сати када сам предао смјену је устао на бројању'', додао је.
Више пута је упитан да ли је у ћелију ушла докторка Весна Средојевић или медицински техничар Ивана Лазић, а он је изјавио је да је сигуран да је то била докторка. Међутим, у каснијем исказу изнио је другачију тврдњу.
Судија је наложио да се свједоку пусти снимак из КПЗ “Падинска Скела” како би описао шта се на њему приказује и потврдио да ли и даље остаје при тврдњи да је Брајковић код љекара одведен у јутарњим сатима, имајући у виду да снимак показује време 12.05 сати.
На приказаном снимку види се мушкарац који иде иза Станимира Брајковића и придржава га испод руку, док Брајковић тешко вуче ноге и очигледно једва хода, повремено стављајући руку на ребра с десне стране. Уз њих се креће и свједок Небојша Сибинчић, а неколико тренутака касније у кадар улази још један затвореник са флашицом у руци и улази у ћелију.
''Ово је било ујутру кад смо га одвели љекару, па кад се враћао из амбуланте. То је било ујутру, не знам зашто овдје пише да је било у подне. Ако је вријеме са снимка тачно, могуће је да сам га пуштао на купање, али не сјећам се да сам га пуштао тог дана и онда не разумијем зашто један од кажњеника носи течност коју му је докторка дала да пије. Нема шансе да вријеме на камери касни три-четири сата, али нема ми ни смисла'', био је збуњен свједок.
Он је такође додао да му није познато ко је од Станимирових цимера на снимку.
Бранилац оптуженог Зорана Крстића, Ангелина Обрадовић, рекла је да снимак траје дуже од минут, а да вријеме на камери стоји на 12.05 сати.
Када је судија указао да је окривљена докторка Весна Средојевић изјавила како 1. фебруара уопште није видјела Брајковића, сведок је одговорио да је “могуће да је погријешио, али да памти да је неко из здравствене службе био присутан”. Ипак, касније у свом исказу нагласио је да је увјерен да је то ипак била докторка Весна Средојевић.
Одговарајући на питања судског вијећа и адвоката одбране, свједок Небојша Сибинчић изјавио је да је видио како је Станимир Брајковић поскакивао на једној нози и говорио да се осјећа боље, у тренутку када је већ трајала шетња на коју он није изашао. Додао је да је у собу ушао у 10.45 часова. Међутим, судија је указао да је према евиденцији соба 14 била на шетњи од 10.50 до 11.30 сати.
''Можда сам пермутовао, можда није изашао јер није желио на шетњу'', рекао је свједок, али је онда прочитан његов извјештај у ком је написао да он Станимиру није дозволио да изађе на шетњу због његовог здравственог стања.
''То само значи да нисам сигуран. Оно што ми није било битно сам за двије године заборавио'', рекао је.
Додао је да ујутру, када се Брајковић осјећао лоше, о томе није обавијестио претпостављене јер је сматрао да је ријеч о здравственом проблему, али је нагласио да их је обавијестио у тренутку када је Станимир Брајковић пао.
На питања окривљеног Стефана Павловића, свједок је навео да је Станимир Брајковић пао у купатилу и, како претпоставља, ударио о канту која је том приликом била оштећена. Додао је и да није обавезно да се у извјештај унесе свака повреда уколико није озбиљна, већ да је то ствар слободне процјене.
''О повредама Брајковића обавијестио ме је искључиво Стефан Павловић, и то 3. фебруара. Дана 1. и 2. фебруара нисам улазила у ту собу, нити сам било шта видјела или чула''. изјавила је окривљена докторка Весна Средојевић.
На њену констатацију, свједок Небојша Сибинчић је рекао да је “послије свега што је речено сигуран само да је дошао неко од медицинског особља”
''Прошло је доста времена, али и даље мислим да је то била докторка Весна Средојевић. Тај догађај је био шок за мене, као и за све нас. За петнаест година рада нисам доживио ништа теже од неког шамара или ситног кошкања. Када се догоди нешто овако, човјек може да се збуни'', изјавио је свједок.
Како се сумња, Срећко Стефановић (20), Саша Станковић (21) и Далибор Петровић (21) осумњичени су да су у фебруару брутално злостављали и мучили Станимира.
Сумња се да су они, у соби у којој су заједно боравили, Станимира свакодневно психички, физички и сексуално злостављали, пошто му је нестало новца којим је у затворској кантини куповао намирнице за осумњичене.
Свакодневно су га шамарали, тукли ногама и рукама у предјелу главе и тијела, а једном приликом га је Далибор Петровић, како се сумња, кољеном ударио по тијелу и ребрима, док га је другом приликом сексуално злостављао дршком од метле.
Осумњичени Саша Станковић, га је како је раније саопштило Тужилаштво, тјерао да пије његову мокраћу из шоље за кафу, док му је Срећко, сумња се, пешкиром извлачио језик из уста како би га онемогућио да се пожали командирима на злостављање и понижавање које трпи.
Према незваничним сазнањима до којих је дошао Блиц преминули С.Б. је често био сав у модрицама.
Међутим, како се сумња, вјероватно из страха од освете, малтретирани човјек је љекарима на прегледу говорио да је сам падао и није смио да пријави насиље, преноси Блиц.
