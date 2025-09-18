Која је порука Парламентарног форума Српске и Србије

Извор:
Позивамо на поштовање Дејтонског мировног споразума који дефинише права народа и ентитета без чије сагласности се не могу доносити одлуке, као и права српског народа на Косову и Метохији чија су слобода и идентитета угрожени једностраним актима привремених институција уз примјену насиља које им угрожава и физички опстанак.
То је порука са Парламентарног форума Република Србија – Република Српска. У заједничкој изјави, између осталог, стоји и да се, уважавајући право на слободно изражавање воље и мишљења, осуђује сваки покушај да се одлуке доносе ван легалних институција и легитимно изабраних органа. Мир, стабилност и дијалог мора да буду приоритет у региону, категоричан је и први човјек Парламента Српске.
„Порука из Бањалуке је да желимо да промовишемо политику договора, сарадње, рјешавања отворених питања дијалогом, а не формирањем војних савеза и мијешањем у унутрашње ствари других земаља.", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Послата је и порука слободе. У БиХ даље не може бити страни окупатор, поручује Срђан Мазалица.
„Да у колонијалној диктатури доноси одлуке на основу којих ће се смјењивати демократски изабрани представници. Мислим да и представници Бошњака и Хрвата у БиХ све више виде да то не иде тако. Ми смо о томе јуче разговарали с европским парламентарцима, који су врло отворени за идеју да Кристијан Шмит оде из ове земље", каже Срђан Мазалица, копредседавајући Парламентарног форума Република Српска- Србија.
Парламентарни форум чини по 11 чланова Републике Српске и Србије. Трећој сједници Форума су присуствовали и представници Срба из Црне Горе и Сјеверне Македоније. На идућем би им се могли придружити и неки представници држава ЕУ.
