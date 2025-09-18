Logo

Која је порука Парламентарног форума Српске и Србије

Извор:

АТВ

18.09.2025

19:06

Коментари:

0
Која је порука Парламентарног форума Српске и Србије
Фото: АТВ

Позивамо на поштовање Дејтонског мировног споразума који дефинише права народа и ентитета без чије сагласности се не могу доносити одлуке, као и права српског народа на Косову и Метохији чија су слобода и идентитета угрожени једностраним актима привремених институција уз примјену насиља које им угрожава и физички опстанак.

То је порука са Парламентарног форума Република Србија – Република Српска. У заједничкој изјави, између осталог, стоји и да се, уважавајући право на слободно изражавање воље и мишљења, осуђује сваки покушај да се одлуке доносе ван легалних институција и легитимно изабраних органа. Мир, стабилност и дијалог мора да буду приоритет у региону, категоричан је и први човјек Парламента Српске.

„Порука из Бањалуке је да желимо да промовишемо политику договора, сарадње, рјешавања отворених питања дијалогом, а не формирањем војних савеза и мијешањем у унутрашње ствари других земаља.", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Послата је и порука слободе. У БиХ даље не може бити страни окупатор, поручује Срђан Мазалица.

„Да у колонијалној диктатури доноси одлуке на основу којих ће се смјењивати демократски изабрани представници. Мислим да и представници Бошњака и Хрвата у БиХ све више виде да то не иде тако. Ми смо о томе јуче разговарали с европским парламентарцима, који су врло отворени за идеју да Кристијан Шмит оде из ове земље", каже Срђан Мазалица, копредседавајући Парламентарног форума Република Српска- Србија.

Парламентарни форум чини по 11 чланова Републике Српске и Србије. Трећој сједници Форума су присуствовали и представници Срба из Црне Горе и Сјеверне Македоније. На идућем би им се могли придружити и неки представници држава ЕУ.

Подијели:

Тагови:

Народна скупштина Републике Српске

Скупштина Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

Свијет

Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Хорор у Хрватској: Признао да је раскомадао оца, али тврди да га није убио

1 ч

0
Несвакидашњи призор: Поставили сто насред улице, окренули прасе, па направили гозбу

Србија

Несвакидашњи призор: Поставили сто насред улице, окренули прасе, па направили гозбу

1 ч

0
Дрога кеса запљена

Регион

Нећете вјеровати шта су Црногорци урачунали у БДП

2 ч

0

Више из рубрике

Селак - Вујић: Сарадња два министарства изузетна и на корист грађана Српске и Србије

Република Српска

Селак - Вујић: Сарадња два министарства изузетна и на корист грађана Српске и Србије

3 ч

0
Усвојена Заједничка изјава Парламентарног форума Србије и Српске

Република Српска

Усвојена Заједничка изјава Парламентарног форума Србије и Српске

4 ч

2
Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

Република Српска

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

5 ч

1
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

Република Српска

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

20

12

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

20

07

Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

20

06

Макрон најавио увођење санкција Ирану

20

06

Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner