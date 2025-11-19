Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

Извор:
Наша политика су мир и стабилност, развој и просперитет, одбрана и јачање Републике Српске. Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе, рекла је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.
"У недјељу ћемо показати сву снагу нашег побједничког тима који се зове СНСД! Побиједиће Синиша Каран! Побиједиће Милорад Додик! Побиједиће Република Српска", написала је она Инстаграму.
