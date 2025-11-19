Logo
Large banner

Струја неће да поскупи?!

Аутор:

Бојан Носовић

19.11.2025

19:42

Коментари:

3
Струја неће да поскупи?!
Фото: АТВ

За сада неће доћи до поскупљења струје, одбацујем све инсинуације и предизборне поруке, поручио је данас први човјек Електропривреде Републике Српске, прст је уперио у комшије преко пута, Регулаторну комисију за енергетику.

Лука Петровић каже да је ЕРС био дужан да до 15 новембра попуни и пошаље образац.

"Тај образац нажалост није био ни потпун што је могла да региструје Регулаторна комисија за енергетику, али очигледно да су журили да га чак преко викенда анализирају и да избаце у етар непотпун и нетачан податак тако да смо ми тај образац", рекао је директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.

Повлачење обрасца је стигло то је све што данас кажу за АТВ у регулатору. А о њима је имао шта да каже Лука Петровић.

"Регулаторна комисија је урадила сама своја правила она само једанпут годишње анализира улазне и излазне величине матичног предузећа као јавног и тржишног снабдјевача негдје се то ради тромјесечно, негдје шестомјесечно код нас је само један пут годишње. Они имају своја правила која су сами себи донијели", додао је Петровић.

Слична правила регулатора су и по питању медија, пред камере ријетко када стану, тако је било и данас.

Ових дана у Електропривреди Републике Српске кажу да имају пуне руке посла, пише се план пословања за 2026 годину, тада ће бити више детаља. Најважније, струје неће фалити.

"Електричне енергије ће бити и ми ћемо уредно и квалитетно снабдијевати потрошаче на територији Републике Српске", извршни директор за снабдијевање у Електропривреди Републике Српске Зоран Вуковић.

И након свега што смо ових дана слушали и гледали логично је поставити питање.

Питали смо генералног директора Електропривреде Републике Српске да ли ј уморан, на шта се он само насмијао.

Подијели:

Тагови:

Електропривреда Републике Српске

Лука Петровић

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Бранко Блануша

Република Српска

Блануша: Промјенама младим људима вратити оптимизам

1 ч

0
Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

Република Српска

Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

1 ч

4
Матијашевић: Полиција Српске је национална снага

Република Српска

Матијашевић: Полиција Српске је национална снага

1 ч

0
Шеранић за АТВ: Радници могу рачунати на уредно пензијско осигурање

Република Српска

Шеранић за АТВ: Радници могу рачунати на уредно пензијско осигурање

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

20

20

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

20

04

Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

20

00

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

19

55

Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner