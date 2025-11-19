Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

Извор:
АТВ
19.11.2025
20:20
Коментари:0
Средствима Свјетске банке и Европске банке за обнову и развој обезбијеђено је 81,7 милиона евра која ће бити уложена у путну инфраструктуру.
Половина тог износа биће намијењена за изградњу пута Фоча - Шћепан Поље. Радови би требало да почну на прољеће. Од Новог Града до Бијељине и од Бијељине до Требиња.
За реконструкцију и изградњу путне инфраструктуре на територији цијеле Републике Српске обезбијеђена су средства у износу од 81,7 милиона евра.
Средствима Свјетске банке и Европске банке за обнову и развој 300 километара путне инфраструктуре биће рехабилитовано, а на седам дионица биће изграђена заобилазница, односно трећа трака за споро кретање возила.
Република Српска
Струја неће да поскупи?!
Вршилац дужности директора "Путева Српске" Мирослав Јанковић рекао је да су планирани пројекти распоређени равномјерно и у складу са потребама.
"Једна од заобилазница је и заобилазница око Приједора, друга изградња источне обилазнице око града Бањалука, од моста у Чесми гдје смо планирали да тај пут повежемо преко Врбање према путу за Челинац и даље Котор Варош и Теслић. Обилазница око Челинца, трећа трака на Романији, на четири дионице. Трећа трака на дионици магистралног пута М19-3 од Рогатице према превоју Ковањ, трећа трака у Жегуљи из правца Стоца према Љубињу и обилазница око града Требиња", рекао је Јанковић.
Република Српска
Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да ће за пројекте путне инфраструктуре бити издвојено 81,7 милиона евра кредитних средстава, а грант средства су у износу од шест и по милиона евра.
"Износ посла који ће се одрадити заједно са партнерима из Међународне банке за обнову и развој је 81, 7 милиона евра. У питању је један повољан ангажман који подразумијева двије године грејс периода и пет година периода отплате. С обзиром на кредибилност коју је у овом периоду показала не само Влада Републике Српске већ и Путеви Републике Српске, овдје има грант и у износу од 6,5 милиона евра који је везан за безбједност путне инфраструктуре. Преосталих 40 милиона евра ће се користити за финансирање путног праваца Фоча - Шћепан Поље", рекао је Амиџић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Српска наредне године бити велико градилиште када је ријеч о путној инфраструктури, те навео да ће пројекат, финансиран из задужења код Свјетске банке, обухватати више од 300 километара магистралних и регионалних путева.
"Никада већи, свеобухватнији и равномјернији пројекат путне инфраструктуре у Републици Српској, преко 300 километара регионалних магистралних путева, преко 35 километара заобилазница. Од прољећа ће Република Српска бити једно велико градилиште када је у питању путна инфраструктура. Магистрални, регионални и аутопутеви", рекао је Минић.
Најновије
Најчитаније
20
39
20
20
20
04
20
00
19
55
Тренутно на програму