Logo
Large banner

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

Извор:

АТВ

19.11.2025

20:20

Коментари:

0
Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра
Фото: АТВ

Средствима Свјетске банке и Европске банке за обнову и развој обезбијеђено је 81,7 милиона евра која ће бити уложена у путну инфраструктуру.

Половина тог износа биће намијењена за изградњу пута Фоча - Шћепан Поље. Радови би требало да почну на прољеће. Од Новог Града до Бијељине и од Бијељине до Требиња.

За реконструкцију и изградњу путне инфраструктуре на територији цијеле Републике Српске обезбијеђена су средства у износу од 81,7 милиона евра.

Средствима Свјетске банке и Европске банке за обнову и развој 300 километара путне инфраструктуре биће рехабилитовано, а на седам дионица биће изграђена заобилазница, односно трећа трака за споро кретање возила.

Електропривреда Републике Српске

Република Српска

Струја неће да поскупи?!

Вршилац дужности директора "Путева Српске" Мирослав Јанковић рекао је да су планирани пројекти распоређени равномјерно и у складу са потребама.

"Једна од заобилазница је и заобилазница око Приједора, друга изградња источне обилазнице око града Бањалука, од моста у Чесми гдје смо планирали да тај пут повежемо преко Врбање према путу за Челинац и даље Котор Варош и Теслић. Обилазница око Челинца, трећа трака на Романији, на четири дионице. Трећа трака на дионици магистралног пута М19-3 од Рогатице према превоју Ковањ, трећа трака у Жегуљи из правца Стоца према Љубињу и обилазница око града Требиња", рекао је Јанковић.

Владо Ђајић

Република Српска

Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да ће за пројекте путне инфраструктуре бити издвојено 81,7 милиона евра кредитних средстава, а грант средства су у износу од шест и по милиона евра.

"Износ посла који ће се одрадити заједно са партнерима из Међународне банке за обнову и развој је 81, 7 милиона евра. У питању је један повољан ангажман који подразумијева двије године грејс периода и пет година периода отплате. С обзиром на кредибилност коју је у овом периоду показала не само Влада Републике Српске већ и Путеви Републике Српске, овдје има грант и у износу од 6,5 милиона евра који је везан за безбједност путне инфраструктуре. Преосталих 40 милиона евра ће се користити за финансирање путног праваца Фоча - Шћепан Поље", рекао је Амиџић.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Српска наредне године бити велико градилиште када је ријеч о путној инфраструктури, те навео да ће пројекат, финансиран из задужења код Свјетске банке, обухватати више од 300 километара магистралних и регионалних путева.

"Никада већи, свеобухватнији и равномјернији пројекат путне инфраструктуре у Републици Српској, преко 300 километара регионалних магистралних путева, преко 35 километара заобилазница. Од прољећа ће Република Српска бити једно велико градилиште када је у питању путна инфраструктура. Магистрални, регионални и аутопутеви", рекао је Минић.

Подијели:

Тагови:

Putevi Republike Srpske

Влада Републике Српске

Саво Минић

Срђан Амиџић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Струја неће да поскупи?!

Република Српска

Струја неће да поскупи?!

58 мин

3
Бранко Блануша

Република Српска

Блануша: Промјенама младим људима вратити оптимизам

1 ч

0
Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

Република Српска

Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

1 ч

4
Матијашевић: Полиција Српске је национална снага

Република Српска

Матијашевић: Полиција Српске је национална снага

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

20

20

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

20

04

Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

20

00

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

19

55

Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner