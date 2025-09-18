Logo

Селак - Вујић: Сарадња два министарства изузетна и на корист грађана Српске и Србије

18.09.2025

16:49

Фото: Ustupljena fotografija

Министри правде Републике Српске и Републике Србије Горан Селак и Ненад Вујић разговарали су у Београду о наставку институционалне сарадње два министарства.

Посебна пажња посвећена је питањима која у великој мјери представљају интерес грађана, и то сарадњи правосудних институција и установа за извршење кривичних и прекршајних санкција.

Министри Селак и Вујић су оцијенили да је институционална сарадња министарстава изузетна, да се одвија на високом нивоу, а размотрени су и даљи кораци у циљу унапређења односа.

Министар Селак је нагласио да правна заштита грађана и привреде представља темељ демократског друштва. Према његовим ријечима састанак са министром Вујићем има посебан значај јер је то била прилика за разговор о заједничким пројектима, уз учешће представника Србије и Српске.

„Сарадња са Министарством правде Републике Србије и раније је била изузетна, а намјеравамо је додатно унаприједити” рекао је министар Селак који је позвао министра Вујића да ускоро са сарадницима посјети Републику Српску.

Тагови:

Горан Селак

Ministarstvo pravde Republike Srpske

