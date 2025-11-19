Logo
Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

Извор:

АТВ

19.11.2025

23:06

Коментари:

0
Фото: АТВ

Мијења ли се Европа брже него икада у својој савременој историји? Миграције, економска напетост и несигурност, политичка превирања и дубоке демографске пукотине отвориле су простор за нову друштвену реалност – и за нову ријеч која се данас изговара готово свакодневно: исламизација Европе.

Да ли је ово исламизација политички мит или реалност Европе, откривају саговорници АТВ-ове емисије Битно.

"Ја лично сматрам није мит у питању. Ради шире јавности треба направити разлику измећу ислама и исламизма јер још није јасно повучена граница шта је ислам, а шта исламизам", рекао је Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука у Бањалуци.

Он истиче да се у задње вријеме јављају теоретске претпоставке да је исламизам политичка идеологија која је заснована на вјерским начелима самог ислама.

"Када са те стране анализирати тај дио који и сами исламски теолози сами тумаче очито да исламизам представља покушај наметања неких нових друштвених система на бази такве неполитичке идеологије из простог разлога што што се могло видјети да у исламисте поједине сегменте исламског учења, потенцирају на њему и често себе доводе у такву ситуацију да то што раде у име ислама, како они кажу, често се косе са неким другим исламским начелима из ислама као вјере", рекао је Мићин.

Путна инфраструктура

Република Српска

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

Он је мишљења да то није политички мит већ нешто што се дешава и што ће бити све интензивније

"Поготово када дођете у позицију да они буду у стању да уђу у легалне структуре власти путем избора, страначких партија и организација и да на тај начин себи обезбиједе упориште у одређеном броју", рекао је Мићин.

Професор на Факултету политичких наука у Бањалуци Милош Шолаја објаснио је разлику између ислама и хришћанства.

"Разлика између хришћанства и ислама је у томе што хришћанство је религија коју упражњавате кроз одређене обреде повремено, а ислам је начин живота кад дођу те групе људи у Европу они почну да се шире", рекао је Шолаја.

Он је указао на читав низ појава у којима се дио становништва који се доселио у државе попут Велике Британије и Француске, на бази миграција, постаје дио политичког живота и креира укупан политички, а све већи културни амбијент Европе.

На питање да ли је могла Велика Британија могла да замисли прије 20-30 година да муслиман буде градоначелник Лондона или неког другог рада, професор на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци Владе Симовић истиче да када се демографски достигне ниво критичне масе која још има и право гласа, онда она легализује своју моћ у

"Према неким процјенама у Бирмингему је 37 посто муслиманског становништва и негдје око 39 посто хришћана и оног тренутка када демографски и популацији достигнете ниво критичне масе која још има и право гласа, онда легализује своју моћ у виду политичких представника које ви бирате", Владе Симовић, професор на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци

Он је закључио да у Великој Британији постоје мини оазе некада моћне империје у којима се испод радара провлачи шеријатско право.

Vlade Simović

Miloš Šolaja

profesori

islam

