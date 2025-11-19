Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

Извор:
АТВ
19.11.2025
23:06
Мијења ли се Европа брже него икада у својој савременој историји? Миграције, економска напетост и несигурност, политичка превирања и дубоке демографске пукотине отвориле су простор за нову друштвену реалност – и за нову ријеч која се данас изговара готово свакодневно: исламизација Европе.
Да ли је ово исламизација политички мит или реалност Европе, откривају саговорници АТВ-ове емисије Битно.
"Ја лично сматрам није мит у питању. Ради шире јавности треба направити разлику измећу ислама и исламизма јер још није јасно повучена граница шта је ислам, а шта исламизам", рекао је Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука у Бањалуци.
Он истиче да се у задње вријеме јављају теоретске претпоставке да је исламизам политичка идеологија која је заснована на вјерским начелима самог ислама.
"Када са те стране анализирати тај дио који и сами исламски теолози сами тумаче очито да исламизам представља покушај наметања неких нових друштвених система на бази такве неполитичке идеологије из простог разлога што што се могло видјети да у исламисте поједине сегменте исламског учења, потенцирају на њему и често себе доводе у такву ситуацију да то што раде у име ислама, како они кажу, често се косе са неким другим исламским начелима из ислама као вјере", рекао је Мићин.
Република Српска
Он је мишљења да то није политички мит већ нешто што се дешава и што ће бити све интензивније
"Поготово када дођете у позицију да они буду у стању да уђу у легалне структуре власти путем избора, страначких партија и организација и да на тај начин себи обезбиједе упориште у одређеном броју", рекао је Мићин.
Професор на Факултету политичких наука у Бањалуци Милош Шолаја објаснио је разлику између ислама и хришћанства.
"Разлика између хришћанства и ислама је у томе што хришћанство је религија коју упражњавате кроз одређене обреде повремено, а ислам је начин живота кад дођу те групе људи у Европу они почну да се шире", рекао је Шолаја.
Он је указао на читав низ појава у којима се дио становништва који се доселио у државе попут Велике Британије и Француске, на бази миграција, постаје дио политичког живота и креира укупан политички, а све већи културни амбијент Европе.
На питање да ли је могла Велика Британија могла да замисли прије 20-30 година да муслиман буде градоначелник Лондона или неког другог рада, професор на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци Владе Симовић истиче да када се демографски достигне ниво критичне масе која још има и право гласа, онда она легализује своју моћ у
"Према неким процјенама у Бирмингему је 37 посто муслиманског становништва и негдје око 39 посто хришћана и оног тренутка када демографски и популацији достигнете ниво критичне масе која још има и право гласа, онда легализује своју моћ у виду политичких представника које ви бирате", Владе Симовић, професор на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци
Он је закључио да у Великој Британији постоје мини оазе некада моћне империје у којима се испод радара провлачи шеријатско право.
