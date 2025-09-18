Logo

Несвакидашњи призор: Поставили сто насред улице, окренули прасе, па направили гозбу

18.09.2025

18:25

Несвакидашњи призор: Поставили сто насред улице, окренули прасе, па направили гозбу
Фото: Instagram/vestisabac/screenshot

Несвакидашњи призор из Мачве одушевио је Србију. Наиме, готово цијели комшилук изашао је на улицу и окренуо прасе само са једним циљем - забава и дружење!

Овакав призор забеиљежен је у Подрињској улици у Шапцу, а комшије су се окупиле, може бити и тек онако, и ријешиле да уживају уз храну, пиће и музику.

"Комшије су решиле да се друже уз добру храну, пиће и музику. Надамо се да ће прерасти у традицију и бити примјер свима", стоји у опису фотографија објављених на Инстаграм профилу "вестисабац".

Прасе на ражњу, лепиње, купус салата, нешто да се "залије", заправо су, иако занимљива ствар, само украс на торту овог призора.

Храна

Занимљивости

Ево шта храна коју једете говори о вашем карактеру

"У тој улици живе најдивнији људи"

Торта је та људска димензија, тај дух заједништва, добре воље, сјајне енергије, суживота.

Међу лијепим коментарима на ову објаву, издвојили би речи једне особе која овим изгледа уопште није изненађена:

"У тој улици живе најдивнији и најдружељубивији људи, између осталих и моји драги Милутиновићи".

Очигледно није свуда изумрло право дружење које је красило стара времена, преноси Информер.

(Информер)

