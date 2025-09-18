Ево шта храна коју једете говори о вашем карактеру

18.09.2025
Јесте ли знали да ваша омиљена храна открива скривене дјелове ваше личности? Сазнајте што о вама говоре љубав према слатком, горком или љутом укусу.
Знате ли да ваше прехрамбене навике могу открити пуно више од самог укуса? Према једном истраживању, оно што најрадије стављате на тањир или сипате у чашу може открити детаље о вашим особинама, и то на изненађујуће прецизан начин.
Неки људи сипају со на све што поједу, други могу појести торту за вечеру, а трећи траже најљуће што кухиња може понудити.
Али јесу ли то само ситни прохтјеви или можда говоре нешто дубље о нашем карактеру?
Чарлс Спенс, стручњак који је 2022. прегледао истраживања о повезаности хране и особности, открио је девет занимљивих веза између укуса и нашег карактера. Ево што је наука открила:
1. Волите горко? Можда сте и ви мало горки
Истраживање на 953 Американца показало је да људи који воле горку храну имају већу склоност антисоцијалним особинама попут агресије, психопатије или чак свакодневног садизма, уживања у туђој нелагоди.
Биолошки гледано, горчина често сигнализује отровност, па се претпоставља да је склоност горком научена и можда повезана с уживањем у невољи других.
2. Слатко - слатка особа
Супротно од горчине, љубитељи слаткога повезани су с љубазношћу. Чак и сама конзумација слатког може нас учинити приврженијима и спремнијима да помогнемо другима.
Није случајно да вољене особе ословљавамо надимцима попут "душо" или "слаткице".
3. Воће и поврће: Отворенији и срећнији људи
Студија на више од 1000 одраслих људи показала је да они који једу више воћа и поврћа имају израженију отвореност и савјесност.
Дакле, ако сте знатижељни, друштвени и волите нове укусе, вјероватно ћете посегнути за шареним тањиром. Осим тога, људи који су у добром расположењу чешће бирају здраву храну.
4. Љуто? Тражите узбуђење
Ако тражите максималну љутину, наука каже да сте вјероватно склонији тражењу узбуђења.
У једној студији мушкарци с вишим разинама тестостерона стављали су више табасца на крумпир пире. У многим културама управо мушкарци предњаче у натјецању "ко може појести љуће".
5. Ризична храна за ризичне типове
Алкохол, шкољке и сличне намирнице које носе потенцијалну опасност повезују се с особама које воле ризик. Они који уживају у оваквој храни чешће су спремни "скочити у непознато".
6. Бљутаво воле мирнији људи
С друге стране, они који бирају сигурну, благу храну попут хљеба или кукуруза обично су мање склони ризику.
7. Кафа: Тражење стимулације
Љубитељи кафе често су склонији тражењу узбуђења и стимулације, што није изненађујуће с обзиром на ефекат кофеина.
8. Слано и радознало
Иако још није до краја објашњено, истраживања повезују љубав према сланом с радозналошћу. Научници кажу да ово откриће треба додатно истражити, али веза је занимљива.
9. Тјескобни људи су избирљиви
Ако сте избирљиви и имате дугачак попис намирница које не подносите, истраживања кажу да сте вјероватно и склонији тјескоби, пише Psychology Today.
Студија на студентима показала је да анксиознији људи имају више "food aversions", односно храну коју одбијају да конзумирају, преноси РТЦГ.
