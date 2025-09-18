Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

Извор:
072.инфо
18.09.2025
17:31
Коментари:0
У мору свакодневних вијести, постоје оне које враћају вјеру у људе и подсјећају да хуманост још увијек живи међу нама, пише 072инфо.
Управо таква прича стиже из Зенице, гдје су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона показали колико значи бити човјек прије свега.
Јуче се на магистралном путу М-17, код Доњих Враћа, створила огромна гужва и километарске колоне возила због реконструкције заштитне ограде.
У тој колони била је и Ениса Крушко (49) из Јастребца, која болује од мултипле склерозе и већ дуже вријеме је дјелимично непокретна и везана за инвалидска колица.
Тог дана имала је заказан преглед магнетне резонанце у Кантоналну болницу Зеница, а свака минута била је драгоцјена.
"Путовала сам и због гужве скоро да закасним на магнет, али на срећу, наишли смо на полицајце који су показали велико разумијевање. Мој муж је изашао из аута, рекао да имам 90% инвалидитета и да журимо у болницу. Они су одмах реаговали – зауставили су другу траку и омогућили нам пролаз. Стигли смо дословно у задњој минути. Хвала им од срца, био је то прелијеп гест“, испричала је Ениса за 072инфо.
Овај потез полицијских службеника још једном показује да њихов посао није само провођење закона, већ и спремност да буду подршка грађанима, посебно онима који воде своје најтеже животне битке.
