Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

Извор:

072.инфо

18.09.2025

17:31

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/eda-Ra

У мору свакодневних вијести, постоје оне које враћају вјеру у људе и подсјећају да хуманост још увијек живи међу нама, пише 072инфо.

Управо таква прича стиже из Зенице, гд‌је су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона показали колико значи бити човјек прије свега.

6392d9b9c5d2a policija kosovo

Србија

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Јуче се на магистралном путу М-17, код Доњих Враћа, створила огромна гужва и километарске колоне возила због реконструкције заштитне ограде.

У тој колони била је и Ениса Крушко (49) из Јастребца, која болује од мултипле склерозе и већ дуже вријеме је дјелимично непокретна и везана за инвалидска колица.

virus pandemija ljekari odijela tanjugap

Свијет

Ебола опет удара: Преминула 31 особа

Тог дана имала је заказан преглед магнетне резонанце у Кантоналну болницу Зеница, а свака минута била је драгоцјена.

"Путовала сам и због гужве скоро да закасним на магнет, али на срећу, наишли смо на полицајце који су показали велико разумијевање. Мој муж је изашао из аута, рекао да имам 90% инвалидитета и да журимо у болницу. Они су одмах реаговали – зауставили су другу траку и омогућили нам пролаз. Стигли смо дословно у задњој минути. Хвала им од срца, био је то прелијеп гест“, испричала је Ениса за 072инфо.

kampus parking

Бања Лука

Забрана наплате паркинга у Кампусу била исправна и законита

Овај потез полицијских службеника још једном показује да њихов посао није само провођење закона, већ и спремност да буду подршка грађанима, посебно онима који воде своје најтеже животне битке.

Коментари (0)
