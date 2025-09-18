Лијепе вијести у домаћинству Младеновић: Крава Беба отелила четворке

18.09.2025
16:04
Крава Беба, из домаћинства Младеновић, на свијет је донијела четири телета, здраву и виталну четворку.
Породица је имала слутњу да ће се десити нешто необично, али нико није очекивао овакво чудо.
"Супруга је претпостављала да ће бити близанци. И сам ветеринар који је осјеменио краву рекао је да ће бити близанци. Међутим, десило се да буде 2 пута 2", испричао је Миодраг Младеновић, поносни власник.
Тељење је почело у току ноћи, а породици је помагао Зоран, самоуки ветеринар. Он је, пипајући стомак краве, осјетио необично велики број ногу, али није ни слутио шта се унутра крије.
"Мислио сам да ће бити теле са пет, шест ногу. Дешавало се да се роде и са две главе, али није ми се десило да се роде четири телета", признао је он, видно изненађен.
Послије трећег телета, Зоран и остали помагачи били су увјерени да је посао завршен и отишли су на кафу. Миодраг је остао са кравом и теладима, а док су они пили кафу, на свијет је дошло и четврто теле, преноси портал ВидиВамо.
"Ја не памтим да су се отелила четири телета, чак и у целој југоисточној Србији", додао је Миодраг.
Иако су мало ситнији него што је уобичајено, телићи су здрави и снажни. Добили су и имена: Деки, Санела, Касандра и Боки.
"Ја сад имам четири бебе", поносно је рекла Миодрагова супруга, чије су ријечи најбоље описале радост и срећу која је завладала у дворишту Младеновића.
Овај невјероватни догађај брзо је одјекнуо цијелим крајем, а мјештани кажу да се ништа слично не памти.
Прича о крави Беби и њеним четворкама постала је права инспирација и доказ да се чуда и даље дешавају, чак и тамо гдје их најмање очекујемо, преноси Курир.
