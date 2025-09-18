Logo

Лијепе вијести у домаћинству Младеновић: Крава Беба отелила четворке

18.09.2025

16:04

Коментари:

0
krava, krave
Фото: Unsplash

Крава Беба, из домаћинства Младеновић, на свијет је донијела четири телета, здраву и виталну четворку.

Породица је имала слутњу да ће се десити нешто необично, али нико није очекивао овакво чудо.

"Супруга је претпостављала да ће бити близанци. И сам ветеринар који је осјеменио краву рекао је да ће бити близанци. Међутим, десило се да буде 2 пута 2", испричао је Миодраг Младеновић, поносни власник.

Тељење је почело у току ноћи, а породици је помагао Зоран, самоуки ветеринар. Он је, пипајући стомак краве, осјетио необично велики број ногу, али није ни слутио шта се унутра крије.

"Мислио сам да ће бити теле са пет, шест ногу. Дешавало се да се роде и са две главе, али није ми се десило да се роде четири телета", признао је он, видно изненађен.

Послије трећег телета, Зоран и остали помагачи били су увјерени да је посао завршен и отишли су на кафу. Миодраг је остао са кравом и теладима, а док су они пили кафу, на свијет је дошло и четврто теле, преноси портал ВидиВамо.

"Ја не памтим да су се отелила четири телета, чак и у целој југоисточној Србији", додао је Миодраг.

Доктор

Свијет

Љекар осумњичен за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња

Иако су мало ситнији него што је уобичајено, телићи су здрави и снажни. Добили су и имена: Деки, Санела, Касандра и Боки.

"Ја сад имам четири бебе", поносно је рекла Миодрагова супруга, чије су ријечи најбоље описале радост и срећу која је завладала у дворишту Младеновића.

Овај невјероватни догађај брзо је одјекнуо цијелим крајем, а мјештани кажу да се ништа слично не памти.

Прича о крави Беби и њеним четворкама постала је права инспирација и доказ да се чуда и даље дешавају, чак и тамо гдје их најмање очекујемо, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

krava

tele

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Људи који једу под утицајем емоција неће имати користи од лијекова за мршављење, каже нова студија

Здравље

Људи који једу под утицајем емоција неће имати користи од лијекова за мршављење, каже нова студија

1 ч

0
Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

Култура

Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

2 ч

0
Школа

Градови и општине

Читав разред основаца бојкотује наставу због вршњачког насиља, огласило се Министарство

2 ч

0
"Раму Исака прогласити непожељним у Српској"

БиХ

"Раму Исака прогласити непожељним у Српској"

2 ч

0

Више из рубрике

Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

Друштво

Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

1 ч

0
Застава Црна Гора

Друштво

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

2 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

3 ч

0
Студент направио наочале за поспане возаче

Друштво

Студент направио наочале за поспане возаче

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

17

25

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner