Студент направио наочале за поспане возаче

Студент из Нигерије Ибрахим Бала дизајнирао је наочаре за помоћ поспаним возачима.
Бала, студент универзитета који жели да пронађе решење за саобраћајне несреће које сваке године однесу стотине живота у Нигерији, дизајнирао је наочаре које звучним сигналом упозоравају возача уколико заспи за воланом.
Са уређајем који је развио, 22-годишњи Бала је освојио друго мјесто на технолошком такмичењу одржаном за студенте у држави Кано.
Бала је рекао да је посебно желио да пронађе рјешење за саобраћајне несреће које изазивају возачи камиона и аутобуса који сатима путују без одмора.
Наочаре су опремљене сензором покрета који прати капке оног ко их носи.
Нормално је да трептај траје између 100 и 400 милисекунди, а ако наочаре примете да траје више од тога, укључује се аларм који буди возача.
Како наводи Arewa Agenda, Ибрахим је фасциниран иновацијама од пете године и сматра да је овај изум тек почетак.
