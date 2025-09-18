Logo

Студент направио наочале за поспане возаче

18.09.2025

18.09.2025

12:49

Студент направио наочале за поспане возаче
Фото: pexels

Студент из Нигерије Ибрахим Бала дизајнирао је наочаре за помоћ поспаним возачима.

Бала, студент универзитета који жели да пронађе решење за саобраћајне несреће које сваке године однесу стотине живота у Нигерији, дизајнирао је наочаре које звучним сигналом упозоравају возача уколико заспи за воланом.

Са уређајем који је развио, 22-годишњи Бала је освојио друго мјесто на технолошком такмичењу одржаном за студенте у држави Кано.

Бала је рекао да је посебно желио да пронађе рјешење за саобраћајне несреће које изазивају возачи камиона и аутобуса који сатима путују без одмора.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира

Наочаре су опремљене сензором покрета који прати капке оног ко их носи.

Нормално је да трептај траје између 100 и 400 милисекунди, а ако наочаре примете да траје више од тога, укључује се аларм који буди возача.

Како наводи Arewa Agenda, Ибрахим је фасциниран иновацијама од пете године и сматра да је овај изум тек почетак.

