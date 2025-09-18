Logo

Мјештани у страху, ноћу не излазе напоље: Медвједи окупирали дјечија игралишта, нападају људе

18.09.2025

Мјештани у страху, ноћу не излазе напоље: Медвједи окупирали дјечија игралишта, нападају људе
У почетку су стидљиво силазили из шума, сада се медвједи осјећају као код куће на улицама градова у Румунији. У потрази за храном, дивље животиње више не задовољавају глад копајући по контејнерима за смеће, већ нападају људе.

У једном локалитету у округу Муреш у Румунији, људи живе у страху због медвједице са пет младунаца. Животиње се често виђају на игралишту гдје се дјеца играју. Као и у многим другим окрузима у Румунији, број примерака је експлодирао у Мурешу.

savo minic

Република Српска

Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије

"Били су овде, на улици, и ту је био комшија са псом. Имао је среће јер је био са псом, јер да није, можда би га ухватила", каже један мјештанин.

Људи кажу да се плаше да их животиње не нападну.

"Имам дјевојке које долазе на посао ујутру и, знате, могу бити нападнуте у било ком тренутку. Чак сам им рекла да дођу мало касније, кад је већ дан", каже друга мјештанка.

У посљедње двије године, пет људи је нападнуто од стране медвједа, а један напад је чак резултирао смрћу особе, рекла је Кристина Пуи, директорка Националне агенције за заштиту животне средине Муреша.

Поларни вртлог

Друштво

Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије

Страх је још већи међу мештанима након што је, прије само неколико дана, човјек из општине Ходац нападнут од стране медвједа у шуми Дубиштеа. Од тада је у критичном стању.

"То је дивља животиња и можете очекивати било шта. Плашимо се да изађемо на улицу ноћу", признаје један локални становник.

Нису само људи у опасности, већ и усјеви.

(Телеграф)

