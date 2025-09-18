Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново

Извор:
Поново је хаос у Француској након што су почели протести широм земље.
Власти су најавиле нулту толеранцију на насиље и блокаде. Хапшења и брутална разбијања блокада и протеста кренула суод раног јутра.
Тридесет људи је ухапшено на протестима у Тулузу, Бресту и Марсеју, према извјештају француске полиције објављеном у 8 часова ујутру.
#France. New #demonstrations and serious incidents against the #government. Mobilization on September 18: the #blockade of the #RATP depot in #Paris-Est evacuated by police and tear gas.— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) September 18, 2025
pic.twitter.com/rV7Kpgu6QC
Полиција је такође пријавила око четрдесет блокада широм земље, преноси БФМ ТВ.
На снимцима објављеним на друштвеним мрежама виде се припадници полиције са оптремом за разбијање демонстрација како разбијају блокаде и гађају демонстранте гуменим мецима.
Окупљања су почела у раним јутарњим часовима, а већ у првим тренуцима дошло је до сукоба с полицијом, која, судећи по снимцима, није имала ни мало милости према окупљенима.
Иначе, У Француској је за данас најављено 250 скупова поводом Дана друштвене мобилизације, а очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната широм земље, извјештавају француски медији.
Према процјенама француског министарства унутрашњих послова данас се очекује између 50.000 и 100.000 људи на протестима у Паризу, преноси БФМ ТВ.
Situation tendue aux abords du lycée Maurice Ravel à Paris. La police fait usage du LBD pour lever le blocage de l’établissement et de la voie de tram.#18Septembre #Greve18Septembre pic.twitter.com/AVhN1l31bH— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 18, 2025
Синдикати су најавили масовно учешће просвјетних радника, студената, транспортних радника, таксиста и запослених у индустрији, док ће се скоро 80.000 полицајаца бити распоређено како би обезбиједили јавни ред и спријечили нереде.
Министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо рано јутрос известио је о "покушајима блокада" у париском региону, посебно аутобуских депоа у Обервилијеу и Сен Денију.
Прекиди у јавном превозу пријављени су у неколико већих градова широм земље, укључујући Лион (трамвај, аутобус), Марсеј (аутобус), Лил (метро, трамвај, аутобус), Тулуз (метро, аутобус), Бордо (трамвај, аутобус), Нант (трамвај, аутобус) и Стразбур (трамвај, аутобус), наводи БФМ ТВ.
Ретајо је раније послао телеграм префектима широм Француске у којем је изнио смјернице и циљеве за обезбјеђивање јавног реда током предстојећих протеста.
Он је посебно упозорио на потенцијалне пријетње од ултралевичарских група које би могле да покушају да се инфилтрирају у званичне демонстрације, наглашавајући да постоји "значајан ризик од нарушавања јавног реда".
