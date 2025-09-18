Апокалиптични призори: Урушиле се зграде, много несталих

Извор:
Танјуг
18.09.2025
10:09
Најмање 12 људи води се као нестало након што су се зграде урушиле усљед јаке кише у граду Чамолију у индијској савезној држави Утараканд, саопштили су данас локални званичници.
Главни министар Утараканда, Пушкар Синг Дами рекао је да су локална администрација, Државне снаге за реаговање на катастрофе и полицијски тимови одмах стигли на лице мјеста, и да су ангажовани у операцијама помоћи и спасавања, преноси Индиан експрес.
Спасилачке екипе су до сада спасила двије жене и једно дијете, који су били заробљени испод рушевина, а око 200 мјештана је евакуисано на безбједна мјеста.
Урушавање зграда у Чамолију се догодило два дана након што су 23 особе погинуле у клизиштима и изливању ријека у Дехрадуну и оближњим окрузима Утараканда.
Путеви у том дијелу Утараканда су блокирани поплавама и клизиштима, што отежава спасилачке напоре.
Тренутно на програму