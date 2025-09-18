Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

Извор:
АТВ
18.09.2025
09:54
Бањалучанин М.К. ухапшен је након што је мортус пијан учествовао у саобраћајној незгоди, у којој срећом нико није повријеђен.
Незгода се догодила јуче око поднева у Мајевичкој улици у бањалучком насељу Петрићевац, а пијан возач је управљао ”шкодом”.
”Полицијски службеници ухапсили су М.К. из Бањалуке јер је око 12 часова, управљајући аутомобил, учествовао у саобраћајној незгоди под дејством алкохола. Алкотестирањем измјерено му је 3,94 g/kg алкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.
