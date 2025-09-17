Посљедњи снимак Адне Ровчанин (26): Ништа није слутило на трагедију

17.09.2025
22:47
Коментари:0
Адна Ровчанин-Омербеговић (26) из Сарајева, која је преминула свега два дана након свог вјенчања, сахрањена је данас.
Адна и њен супруг Фарис вјенчали су се у суботу, 13. септембра, у једном сарајевском хотелу на Илиџи. Ноћ која је требала бити најљепша у животу младог пара претворила се у трагедију. Према ријечима породице и пријатеља, Адни је након свадбеног весеља нагло позлило, те је хитно пребачена на КЦУС Сарајево, гдје је након неколико дана проведених преминула у понедјељак, 15. септембра, у 26. години живота.
Адна је на друштвеној мрежи ТикТок била веома активна и често је дијелила моменте из свог живота.
Посљедњи видео Адна је објавила дан пред своје вјенчање. На снимку се види како се чланови њене породице и пријатељи припремају за њену свадбу уз шаљив цитат из једног популарног видеа.
– Ја не бих желио икога да увриједим – написала је Адна у опису видеа.
@adnarovcanin “JA NE BIH ZELIO IKOGA DA UVRIJEDIM” #fyp #svadba #balkan #foryoupage ♬ original sound - zepi226
Многи пријатељи у коментарима испод видеа након њене смрти објављују тужне поруке у којима се опраштају од вољене Адне.
Адна се бавила козметиком и имала свој салон у Сарајеву, а пријатељи је описују као вриједну, насмијану и увијек ведру дјевојку, пише портал Црна хроника.
На друштвеним мрежама пријатељи и познаници опраштају се од ње емотивним порукама:
“Још јуче си била међу нама, данас те испраћамо. Почивај у миру, драга Адна”, “Није праведно да живот младих људи овако прерано стане. Остаћеш у нашим срцима”, само су неке од порука.
Трагедија која је погодила породицу Ровчанин-Омербеговић у кратком року одјекнула је у цијелом Сарајеву.
