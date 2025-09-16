Logo

Сарајево завијено у црно: Дјевојка преминула два дана након вјенчања

16.09.2025

19:55

Сарајево завијено у црно: Дјевојка преминула два дана након вјенчања
Фото: Društvene mreže

Сарајево је завијено у црно након вијести да је Адна Ровчанин-Омербеговић (26) преминула само два дана након свог вјенчања.

Адна и њен супруг Фарис вјенчали су се у суботу, 13. септембра, у сарајевском хотелу „Hollywood“ на Илиџи, а ноћ која је требала бити најљепша у животу младог пара претворила се у трагедију.

Према ријечима породице и пријатеља, Адни је након свадбеног весеља нагло позлило, те је хитно пребачена на КЦУС Сарајево, гд‌је је преминула у понед‌јељак, 15. септембра, у 26. години живота.

Сахрана ће се обавити у сриједу у 14:30 сати на Градском гробљу Баре.

Адна се бавила козметиком и имала свој салон у Сарајеву, а пријатељи је описују као вриједну, насмијану и увијек ведру д‌јевојку.

Трагедија која је погодила породицу Ровчанин-Омербеговић у кратком року од‌јекнула је у цијелом Сарајеву, а комшије, пријатељи и познаници најављују масован испраћај младе Адне, пише „Аваз“.

