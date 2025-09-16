Како је дошло до тешке несреће у Требињу?

Извор:
АТВ
16.09.2025
19:12
Док су сјекли гране на стаблу у центру града, корпа је пукла, а они су завршили на асфалту.
Два радника требињског Комуналног предузећа задобили су тешке тјелесне повреде, срећом стабилно су, АТВ-у потврђује шефица интензивне његе у Требињу.
"Код једног пацијента смо констатовали грудног коша и ради се о прелазима ребара, два ребра са десне стране два са лијеве, повреда једног слабинског пршљена, нема повреда унутрашњих органа, а други пацијент је имао потрес мозга и нема повреде унутрашњих органа. За сада су хемодиматски стабилни и нису животно угрожени", каже Тања Новарлић, начелник Одјељења интензивне његе у Требињу.
Све се дешавало јутрос око 9 сати. Радници су средње и млађе животне доби.
Полиција је урадила увиђај. А логично је и поставити питање исправности овог возила.
Дизалица је у власништву приватне фирме “Тара” из Требиња. Комунално је годинама изнајмљује и до сада није било проблема, кажу за АТВ из овога предузећа. Звали смо и власника Таре, каже да је у бањи и да није у могућности да даје изјаве.
На терену је био тужилац Милимир Појужина и надлежни инспектор заштите на раду.
"О даљем току самих инспекцијских надзора и утврђивања недостатака моћи ћемо само рећи послије извршених инспекцијских надзора", каже Лука Поповић, републички инспектор рада и заштите на раду.
АТВ сазнаје и да ће даља вјештачења утврдити исправност дизалице са које су пали радници. Прије тачно годину дана комуналца у Требињу тешко је повриједио камион за одвоз смећа, након борбе изгубио је живот. Таче околности ове трагедије још увијек су тајна.
