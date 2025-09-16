Огласили се из требињске Болнице: Познато стање радника који су испали из корпе

Извор:
Шеф Интензивне његе Болнице Требиње Тања Новарлић рекла је за АТВ да су радници који су данас повријеђени када су испали из корпе на дизалици стабилно и нису животно угрожени.
Како је рекла Новарлић, ради се о мушкарцима млађе и средње животне доби.
"Они су у нашу установу примљени око 9.30 часова и смјештено су у јединицу Интензивне његе и након клиничког прегледа су упућени на дијагностичку обраду“, рекла је она.
Како каже, један радник задобио је повреде грудног коша, њему су сломљена по два ребра на обје стране, те повреда једног слабинског пршљена. Други повријеђени радник је задобио потрес мозга.
"Пацијентима нису повријеђени унутрашњи органи. Они су тренутно стабилни и нису животно угрожени“, рекла је др.
Повријеђене раднике данас је посјетио и градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
Подсјећамо, два радника повријеђена су данас у Требињу приликом испадања из корпе на дизалици. У вријеме незгоде радници су радили на чишћењу у близини требињске Библиотеке.
