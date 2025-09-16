Logo

Огласили се из требињске Болнице: Познато стање радника који су испали из корпе

Извор:

АТВ

16.09.2025

11:50

Коментари:

0
Trebinje Radnici
Фото: Уступљена фотографија

Шеф Интензивне његе Болнице Требиње Тања Новарлић рекла је за АТВ да су радници који су данас повријеђени када су испали из корпе на дизалици стабилно и нису животно угрожени.

Како је рекла Новарлић, ради се о мушкарцима млађе и средње животне доби.

"Они су у нашу установу примљени око 9.30 часова и смјештено су у јединицу Интензивне његе и након клиничког прегледа су упућени на дијагностичку обраду“, рекла је она.

Ратне заставе у Босанском Петровцу

БиХ

''Муслимани у Крајини не одустају од усташке идеологије''

Како каже, један радник задобио је повреде грудног коша, њему су сломљена по два ребра на обје стране, те повреда једног слабинског пршљена. Други повријеђени радник је задобио потрес мозга.

"Пацијентима нису повријеђени унутрашњи органи. Они су тренутно стабилни и нису животно угрожени“, рекла је др.

Повријеђене раднике данас је посјетио и градоначелник Требиња Мирко Ћурић.

sudija sudjenje

Хроника

Добојским дилерима дроге 13 година затвора!

Подсјећамо, два радника повријеђена су данас у Требињу приликом испадања из корпе на дизалици. У вријеме незгоде радници су радили на чишћењу у близини требињске Библиотеке.

Подијели:

Тагови:

Требиње

povrijeđeni radnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гатачки џудисти незаустављиви – поново се окитили медаљама

Остали спортови

Гатачки џудисти незаустављиви – поново се окитили медаљама

1 ч

0
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић: Радници СЦ Борик с правом траже оно што им припада

1 ч

0
Bosanski Petrovac Provokacije Ratne zastave

Градови и општине

Ратним заставама тзв. Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" опет застрашују српске повратнике

1 ч

1
''Удар'' на џепове политичара након десет година

Економија

''Удар'' на џепове политичара након десет година

1 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

12

45

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

12

44

Више бањалучких насеља остало без струје

12

38

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

12

14

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner