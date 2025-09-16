Добојским дилерима дроге 13 година затвора!

Аутор:Огњен Матавуљ
16.09.2025
11:25

Окружни суд у Добоју осудио је тројицу оптужених у предмету ”Маба” на 13 година затвора због диловања дроге!
Осман Џенановић (37) звани Блеки из Добоја и Ади Хусарикић (39) из Грачанице осуђени су на по пет година затвора, док је Џенису Крџалићу (22) из Добоја изречена казна од три године затвора. Сви су оглашени кривим да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.
У пресуди се наводи да су оптужени задјено и по договору од августа до децембра 2024. године у околини Добоја набављали, држали, продавали и посредовали у продаји марихуане, амфетамина и екстазија.
У изречену казну оптуженима је урачунато вријеме проведено у притвору и то Џенановићу од 4. децембра, а Хусарикићу од 25. децембра прошле године. Одлуком суда њима је притвор продужен и може трајати до правоснажности пресуде.
Одлуком суда оптужени су ослобођени обавезе плаћања трошкова поступка, који падају на терет буџета.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
Група је ухапшена почетком децембра прошле године у акцији ”Маба” коју је спровела ПУ Добој. Хусарикић је одређено вријеме био у бјекству, али је убрзо пронађен и ухапшен.
